Zákazky za stovky miliónov korún. V sídle českých železníc zasahujú kriminalisti

Zákazky za stovky miliónov korún. V sídle českých železníc zasahujú kriminalisti

V pražskom sídle českej Správy železníc a na ďalších miestach od utorka rána zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

25.11.2025 12:20
budovy mesto profil české dráhy praha Foto:
Na snímke vlak Českých dráh premáva po hlavnej železničnej trati, ktorá prechádza Prahou. Trať rozdeľuje štvrte Žižkov a Karlín. Praha, 30. apríla 2024
Podľa informácií servera Odkryto.cz sa akcia týka stavebných zákaziek za stovky miliónov korún, napríklad na obnovu železničného uzla v Pardubiciach alebo výstavbu stanice v Brne, píše TASR podľa správ serverov iDnes a Seznam Zprávy.

„Môžem len uviesť, že náš útvar dnešným dňom vedie úkony trestného konania. Podávanie informácií má vyhradené Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe,“ uviedol pre Odkryto.cz hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej. Detektívi sa údajne zaujímali aj o riaditeľa Správy železníc Jiřího Svobodu a o šéfa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Radka Mátla.

Hovorkyňa Správy železníc Nela Eberl Friebová uviedla, že polícia úrad požiadala o niektoré dokumenty. „Môžem potvrdiť len to, že sa do budovy dostavila polícia s výzvou na vydanie vecí. Poskytujeme všetku súčinnosť,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia 11. novembra zasahovala aj v pražskom sídle Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD). Zásah sa týkal preverovania verejných zákaziek.

