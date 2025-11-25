Wadephul varoval, že Rusko bude nebezpečenstvom aj po konci vojny

„Aj keby teraz došlo k zastaveniu bojov, zostalo by tu imperiálne a agresívne Rusko, ktorého ambície siahajú ďaleko za Ukrajinu,“ uviedol minister. Dodal, že Rusko svoje hospodárstvo a spoločnosť plne nastavilo na vojnu. Moskva teraz podľa Wadephula rekrutuje viac vojakov, ako potrebuje pre vojnu na Ukrajine. Zhruba ide podľa neho o jednu divíziu mesačne navyše. „Ide o divízie, ktorých pohľad – o tom niet pochýb – mieri na nás, na EÚ, na NATO,“ uviedol.
Nemecké tajné služby dlhodobo varujú, že sa Rusko nezľakne ani priamej konfrontácie so Západom, ak to bude považovať za potrebné. Predseda Spolkovej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger v októbri pri verejnom vypočutí v Spolkovom sneme povedal, že sa Európa nesmie nechať ukolísať predpoveďami, že by Rusko mohlo byť pripravené Severoatlantickú alianciu napadnúť až v roku 2029. Situácia je podľa neho už teraz kritická. Podľa kancelára Friedricha Merza Nemecko síce teraz nie je vo vojne, už ale nežije ani v mieri.
K rokovaniam o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine Wadephul dnes povedal, že Američania majú niekedy „neortodoxný spôsob, ako pristupovať k riešeniu problémov“. Bývajú ale podľa neho potom tiež prekvapivo flexibilní a sú ochotní do rokovania zapojiť aj ďalších hráčov, v tomto prípade Európanov.
Pôvodný 29-bodový plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý sa minulý týždeň dostal do médií a ktorý po konzultáciách s ruskými činiteľmi pripravili Spojené štáty, doznal pri nedeľňajšom rokovaní delegácií USA a Ukrajiny v Ženeve niektoré zmeny. Wadephul už v pondelok povedal, že plán z Ženevy je zásadným úspechom pre Európu. V pôvodnom pláne boli okrem iného body, podľa ktorých by Ukrajina prišla o značnú časť územia, vrátane oblastí, ktoré Moskva nedokázala vojensky obsadiť. Ďalej navrhoval, že Ukrajina početne obmedzí svoju armádu maximálne na 600-tisíc vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO.