„Záujem národnej bezpečnosti.“ Výdavky na cesty maďarského prezidenta utajili

Kancelária maďarského prezidenta utajuje informácie o výdavkoch na zahraničné cesty prezidenta Tamása Sulyoka s odôvodnením, že je to v záujme národnej bezpečnosti.

25.11.2025 13:17
Maďarský prezident Tamas Sulyok víta brunejského sultána Hassanala Bolkiah v Budapešti v utorok 18. novembra 2025.
Upozornil na to v utorok server hvg.hu s poznámkou, že podrobnosti o cestách utajujú päť rokov na základe zákona, ktorý nadobudol účinnosť v júli, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

To znamená, že až po skončení funkčného obdobia hlavy štátu sa môže zverejniť, koľko sa minulo na cestovanie, ubytovanie a diéty, konštatoval server.

Kancelárie prezidenta sa server hvg.hu pýtal, ktoré miesta v zahraničí Sulyok navštívil, aké boli celkové náklady na zahraničné cesty, kto a koľko ľudí bolo súčasťou delegácie.

Kancelária hlavy štátu však žiadosť o tieto údaje zamietla. V odôvodnení s odvolaním sa na príslušný zákon uviedla: „Zistili sme, že zverejnenie týchto údajov by ohrozovalo presadzovanie zahraničnej politiky a zahraničných hospodárskych záujmov Maďarska, ktoré musí byť chránené voči neoprávnenému vonkajšiemu vplyvu, a ohrozovalo by aj národno-bezpečnostné záujmy krajiny“.

Legislatíva, na ktorú sa kancelária odvoláva, umožňuje utajovanie údajov súvisiacich s cestovaním chránených osôb, za ktoré sa považujú prezident republiky, predseda vlády, minister zodpovedný za zahraničnú politiku a generálny prokurátor.

