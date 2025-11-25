Pravda Správy Svet Posledné balenia za premrštené ceny. V Rusku je nedostatok životne dôležitých liekov

Posledné balenia za premrštené ceny. V Rusku je nedostatok životne dôležitých liekov

V Rusku narastá problém nedostatku životne dôležitých liekov pre pacientov s rakovinou a ľudí s cukrovkou. Referuje o tom web gazeta.ua s odvolaním sa na Centrum pre boj proti dezinformáciám pri Rade národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

25.11.2025 15:04
moskva Foto:
Ľudia prechádzajú okolo lekárne a zmenárne na hlavnej ulici v Moskve.
debata (6)

V mnohých ruských regiónoch napríklad dochádza inzulín, ktorý je pre ľudí s cukrovkou doslova kritický. „Rusko čelí rastúcemu nedostatku životne dôležitých liekov, najmä pre ľudí s cukrovkou a rakovinou. Tento problém sa rozrástol do systémovej krízy lekárskej starostlivosti v celej krajine,“ uvádza sa v správe spomenutého centra.

Ukrajinci zaútočili na ruskú Transsibírsku magistrálu
Video

Lekárne predávajú posledné balenia inzulínu za premrštené ceny a nové zásoby sľubujú až v budúcom roku. Úrady medzitým ubezpečujú, že lieky sú dostupné, no pacienti si ich už mesiace nemôžu zaobstarať na lekársky predpis.

„Regióny agresorskej krajiny tiež zaznamenávajú nedostatok liekov na rakovinu, hypertenziu, epilepsiu, dokonca aj základných antibiotík a vakcín. Pacienti sú nútení hľadať lieky prostredníctvom ‚sivých‘ kanálov, známych alebo charitatívnych nadácií. To naznačuje obrovský rozpor medzi oficiálnymi vyhláseniami a realitou,“ uvádza sa ďalej v správe.

Russia Daily Life Čítajte viac Rusi spoznali nový účet za Putinovu vojnu. Budú platiť vyššie dane a štát dá menej peňazí na ochranu ich zdravia

Tá tiež tvrdí, že nedostatok liekov v Rusku je čoraz kritickejší a už ho nemožno vysvetliť zlyhaniami na lokálnej úrovni. „Kým Putin míňa obrovské sumy na vojnu a sankcie postupne ničia ekonomiku, systém zdravotnej starostlivosti sa ponára do hlbokej krízy, ktorej následky budú Rusi pociťovať ešte mnoho rokov,“ konštatuje správa.

Fico odmieta, aby EÚ z ruských peňazí financovala vojnu na Ukrajine
Video
China Inland Ports Photo Gallery Čítajte viac Postavte nám železnicu, dáme vám bohatstvo pod zemou. Poskytnú Rusi svoje vzácne nerasty Číňanom?
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #lieky #inzulín #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"