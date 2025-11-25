V mnohých ruských regiónoch napríklad dochádza inzulín, ktorý je pre ľudí s cukrovkou doslova kritický. „Rusko čelí rastúcemu nedostatku životne dôležitých liekov, najmä pre ľudí s cukrovkou a rakovinou. Tento problém sa rozrástol do systémovej krízy lekárskej starostlivosti v celej krajine,“ uvádza sa v správe spomenutého centra.
Lekárne predávajú posledné balenia inzulínu za premrštené ceny a nové zásoby sľubujú až v budúcom roku. Úrady medzitým ubezpečujú, že lieky sú dostupné, no pacienti si ich už mesiace nemôžu zaobstarať na lekársky predpis.
„Regióny agresorskej krajiny tiež zaznamenávajú nedostatok liekov na rakovinu, hypertenziu, epilepsiu, dokonca aj základných antibiotík a vakcín. Pacienti sú nútení hľadať lieky prostredníctvom ‚sivých' kanálov, známych alebo charitatívnych nadácií. To naznačuje obrovský rozpor medzi oficiálnymi vyhláseniami a realitou," uvádza sa ďalej v správe.
Tá tiež tvrdí, že nedostatok liekov v Rusku je čoraz kritickejší a už ho nemožno vysvetliť zlyhaniami na lokálnej úrovni. „Kým Putin míňa obrovské sumy na vojnu a sankcie postupne ničia ekonomiku, systém zdravotnej starostlivosti sa ponára do hlbokej krízy, ktorej následky budú Rusi pociťovať ešte mnoho rokov," konštatuje správa.