Polícia zadržala štvrtého podozrivého z vlámania do Louvru

Podľa denníka bol podozrivý zadržaný v meste Laval na severozápade Francúzska na základe zatykača vydaného vyšetrujúcimi sudcami. Zadržaniu predchádzalo viac ako mesiac trvajúce sledovanie podozrivej osoby príslušníkmi polície. Podozrivý bol vzatý do väzby okrem iného pre podozrenie zo spáchania organizovaného vlámania a zločinného sprisahania.
Zadržaný je polícii už známy. Predpokladá sa, že je prepojený s tromi ďalšími mužmi, ktorí už boli v súvislosti s prípadom vlámania do Louvru obvinení a vzatí do väzby.
Všetci zadržaní pochádzajú z mesta Aubervilliers v departemente Seine-Saint-Denis na severovýchode parížskej metropolitnej oblasti alebo v tejto lokalite bývajú.
Podľa záznamov z bezpečnostných kamier lúpež v najznámejšom francúzskom múzeu vykonala 19. októbra štvorčlenná skupina páchateľov. Za pomoci plošiny na nákladnom aute dvaja z nich vnikli cez balkón do Apolónovej galérie, odkiaľ ukradli vzácne šperky z francúzskych korunovačných klenotov. Zvyšní dvaja zostali pred múzeom, aby pripravili útek tímu. Po vlámaní do Louvru sa stopa po páchateľoch stratila v parížskej oblasti.Čítajte viac Výrobca plošín využil lúpež v Louvri na reklamu, sľubuje rýchlu a tichú akciu. Riaditeľka priznala nedostatok kamier
Testovanie vzoriek DNA z miesta činu viedlo k zadržaniu dvoch mužov, ktorí prenikli do múzea – Ayeda G., ktorý bol zadržaný, keď sa chystal nastúpiť na let do Alžírska, a Abdoulaya N. Neskôr bol zadržaný aj tretí muž, Slimane K., podozrivý zo šoférovania jedného z dvoch skútrov použitých pri akcii. V utorok zadržaný podozrivý je pravdepodobne štvrtým členom tímu.
Denník Le Figaro s odvolaním sa na parížsku prokuratúru napísal, že počas utorkovej razie boli zadržaní aj traja ďalší podozriví: muž a dve ženy vo veku 31 a 40 rokov.Čítajte viac Zlodeji z Louvru ponúkali časť lupu na darkwebe. Návrat šperkov vraj zmarila pomalá reakcia Francúzov
Pátranie po ukradnutých šperkoch i po objednávateľovi lúpeže pokračuje.
Cena ukradnutých šperkov sa odhaduje na 88 miliónov eur, ale ich historická hodnota je nevyčísliteľná. Medzi ukradnutými predmetmi boli aj sady šperkov zdobené početnými diamantmi a drahými kameňmi.Čítajte viac Heslo pre kamery bolo „Louvre“. Audity odhalili obrovské bezpečnostné nedostatky najslávnejšieho múzea sveta