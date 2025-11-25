Pravda Správy Svet Orbán sa stretne v piatok v Kremli s Putinom

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok 28. novembra stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pre stredoeurópsky investigatívny portál VSquare to uviedol nemenovaný zdroj oboznámený s podrobnosťami cesty. Podľa servera 24.hu však maďarská vláda zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

25.11.2025 15:43
Orbán takto privítal Fica: Je najtvrdší z nás
Maďarský premiér a ruský prezident sa od roku 2022 stretli trikrát, celkovo 14-krát, pripomenul VSquare.

Orbán sa naposledy stretol s Putinom v Moskve vlani 5. júla.

