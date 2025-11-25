Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik

Bola to jeho reakcia na 28-bodový mierový plán pre Ukrajinu, ktorý predložili Američania, a ktorý sa prakticky rovnal kapitulácii Kyjeva. Fiott si myslí, že to bol šok, ale Európania si za to môžu v prvom rade sami, hoci obviňujú prezidenta USA Donalda Trumpa. A v zásade nie je ani podstatné, či návrh Spojených štátov naozaj vznikol v Moskve ako výsledok spolupráce amerického vyslanca Steva Witkoffa a šéfa Ruského fondu priamych investícií Kirilla Dmitrijeva. Viacerí odborníci upozornili na to, že formulácie v pláne znejú, akoby ich písali Rusi.
Premárnený čas
„Len si pripomeňme, že európski lídri mali už tri roky. Vojna trvá dosť dlho na to, aby sa Európa dala dokopy, ale neurobili sme to. My v Európe môžeme obviňovať Trumpa, koľko chceme, ale je na mieste trochu sebareflexie. Premárnili sme toľko času. Ako nás posúdia dejiny?“ napísal Fiott na sociálnej sieti Blue Sky.
Čo na poslednú chvíľu zachráni horúčkovitá diplomatická aktivita? Dnes sa v on-line formáte stretla koalícia ochotných, aby riešila ďalšiu podporu pre Ukrajinu. Európania boli schopní k 28-bodovému plánu z Ameriky predložiť alternatívu. Tá pre Kyjev určite vyznieva priaznivejšie. Napríklad nepredpokladá, že Ukrajinci odovzdajú Rusom celý Donbas a Kyjev môže mať k dispozícii až 800-tisícovú armádu, kým pôvodný návrh hovoril o počte 600-tisíc vojakov. Európsky plán tiež nezatvára Ukrajine cestu do Severoatlantickej aliancie.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
Podľa denníka Financial Times sa na rokovaniach Američanov, Ukrajincov a Európanov v Ženeve zrodila ďalšia verzia návrhu, ktorá má 19 bodov. Plán však nerieši najcitlivejšie body, ako sú územná celistvosť Ukrajiny či prípadné členstvo v NATO a súvisiace bezpečnostné záruky pre Kyjev. Tieto otázky by mali byť súčasťou priamych rokovaní Trumpa s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Biely dom však ohlásil, že tento týždeň návštevu ukrajinskej hlavy štátu neočakáva. Trump pôvodne chcel, aby sa zainteresované strany dohodli na mieri do zajtrajška, keď je v USA Deň vďakyvzdania.
Televízia CNN citovala nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej vlády, ktorý tvrdí, že Kyjev už súhlasil s mierovým plánom. Nie je však jasné, o ktorom z návrhov anonymný zdroj hovoril. „Ukrajinci súhlasili s mierovou dohodou. Ešte treba doladiť niekoľko drobných detailov, ale súhlasili s mierovou dohodou,“ povedal zástupca Bieleho domu.
„V skutočnosti je nešťastné, že európsky a ukrajinský návrh nebol predložený skôr a že teraz sa musíme zaoberať 28 bodmi od Američanov. Ale v USA tiež spustil tento plán rozruch a zmätok. To je priestor na to, aby Európa a Kyjev tlačili na zmeny. Nie je to jednoduché, ale iná cesta vpred neexistuje. Faktom totiž je, že akýkoľvek plán sa dá prijať a predovšetkým zrealizovať len s podporou Ukrajiny a Európy,“ reagoval pre Pravdu Volodymyr Dubovyk, expert na medzinárodné vzťahy z Odeskej národnej univerzity I. I. Mečnikova.
Bez strategickej vízie
Veľmi kriticky sa na úlohu Európy pozerá expert na bezpečnosť Artur Gruszczak z Jagelovskej univerzity v Krakove. Upozorňuje na pomalé a nejednotné rozhodnutia a nedostatok strategického myslenia. Podľa Gruszczaka je starý kontinent vo vleku revizionistických mocností, ku ktorým zaradil okrem Ruska a Číny aj Trumpove Spojené štáty.Čítajte viac Ovplyvniť voľby, oslabiť demokraciu. Bezpečnostná expertka hovorí o ruskom hybridnom arzenáli
„Európania mali už dávno prevziať iniciatívu a vytvoriť dôveryhodný plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Namiesto toho sa ukázalo, že sú úplne neschopní vytvoriť spoločný postoj alebo sami seba prezentovať ako zmysluplnú alternatívu ku globálnym revizionistickým mocnostiam. Teraz sme svedkami oneskoreného a zúfalého pokusu popredných európskych štátov – Francúzska, Nemecka a Británie – zachrániť posledné zvyšky svojho významu na medzinárodnej scéne. Európsky protinávrh k americkým 28 bodom predložili teda tieto krajiny E3 bez akéhokoľvek formálneho mandátu hovoriť v mene EÚ. Nie je to skutočný európsky prístup. V najlepšom prípade to môžeme pokladať za gesto, ktoré čiastočne maskuje strategickú impotenciu únie. Chronickým problémom Európy je, že ju systematicky ignorovali kľúčoví aktéri vojny na Ukrajine, teda revizionistické mocnosti – Spojené štáty, Rusko a Čína. Tie bezohľadne zneužívajú vnútornú nejednotu EÚ, jej štrukturálne ekonomické závislosti a vojenskú slabosť,“ vysvetlil pre Pravdu Gruszczak.
Analytik pripomenul, že hoci Európania predložili alternatívu k americkému návrhu, tento krok nevychádzal z nejakej strategickej vízie.
„Bol viac založený na zranenej hrdosti, pocite poníženia v brutálnej mocenskej hre o budúcnosť Ukrajiny a pretrvávajúcom mýte o Európe ako globálnom aktérovi. V praxi sú to kozmetické snahy zmierniť nehanebne cynický a morálne pochybný návrh, ktorý Európu degradoval na úlohu bohatého strýka, od ktorého sa očakáva, že bude financovať nejednoznačné bezpečnostné záruky Ameriky a obnovu vojnou zdevastovanej Ukrajiny. Je to jasný dôkaz slabosti EÚ a jej neschopnosti vytvoriť vlastnú mierovú iniciatívu založenú na dôveryhodných diplomatických, finančných a vojenských základoch. Ale platí aj to, že keby takýto plán predsa len vznikol, Moskva by ho takmer určite odmietla. Putinov režim nemá skutočný záujem ukončiť vojnu, pokiaľ nedosiahne svoj konečný cieľ, ktorým je podmanenie si Ukrajiny, jej politická kapitulácia a prevzatie strategickej kontroly nad ňou,“ povedal Gruszczak.