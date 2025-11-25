Pri poľskom meste Vroclav mal nehodu FlixBus mieriaci do Prahy, zranení boli traja až štyria ľudia

Nehoda sa odohrala medzi 14:00 a 15:00 na linke z Varšavy cez Vroclav do českej metropoly. Podľa hovorcu v autobuse cestovali ľudia rôznych národností, medzi nimi aj niekoľko Čechov.
Poľská rozhlasová stanica RMF FM na svojich internetových stránkach uvádza, že nehoda sa stala pri mestečku Olesica severozápadne od Vroclavu. Jej príčiny polícia vyšetruje, z predbežných zistení vyplýva, že vodička osobného auta nesprávne prechádzala z jedného pruhu do druhého. Vo veľmi vážnom stave ju záchranári odviezli do nemocnice. Zranenia utrpel tiež jej spolujazdec.
Cesta bola po nehode zablokovaná v oboch smeroch.
Nemecká spoločnosť Flixbus bola založená v roku 2013 a je dcérskou spoločnosťou firmy Flix. Prevádzkuje medzimestskú autobusovú dopravu nielen v Európe, ale aj v Turecku, Indii, USA, Mexiku a Čile. Do Česka rozšíril dopravca svoju sieť v roku 2014.