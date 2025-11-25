Slovensko zvolili do výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní

„Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu kandidatúru. Slovensko bude angažovaným a zodpovedným členom (rady),“ napísal Eštok.
Slovensko získalo 107 hlasov. Ďalšími členmi Výkonnej rady OPCW za východnú Európu sa stali Slovinsko a Ukrajina, pričom Slovinsko získalo spomedzi piatich kandidátov najvyšší počet 122 hlasov, informovala agentúra STA.
Za región východnej Európy kandidovalo aj Rusko, podľa agentúry TASS však získalo iba 51 hlasov. Rusko prišlo o svoje miesto vo Výkonnej rade OPCW v roku 2023, keď dostalo 65 hlasov, čo je tesne pod požadovaným minimom 66 hlasov.
Výkonná rada OPCW, ktorá okrem iného monitoruje vykonávanie a dodržiavanie dohovoru o chemických zbraniach, má 41 kresiel. Jej členovia sú volení Konferenciou zmluvných štátov na dvojročné funkčné obdobie na rotačnom princípe podľa regiónov.
V Haagu od 24. do 28. novembra prebieha v poradí tridsiata takáto konferencia, ktorej účastníci v utorok zvolili nových členov výkonnej rady na roky 2026 – 2028. Za región Afriky to sú Alžírsko, Ghana, Nigéria a Juhoafrická republika, za Áziu Irán, Indonézia, Pakistan a Katar, za Latinskú Ameriku a Karibik (skupina GRULAC) Čile, Ekvádor, Salvádor a Guatemala a za skupinu západoeurópskych a iných krajín (WEOG) Austrália, Holandsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.