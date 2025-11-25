Brazílsky Najvyšší súd: Bolsonarov 27-ročný trest je konečný, odvolať sa nemôže

Bolsonaro bol až do soboty v domácom väzení, keď ho zadržali a predviedli na policajné riaditeľstvo v hlavnom meste Brazília za manipuláciu so svojím monitorovacím náramkom na členku pomocou spájkovacej pištole.
Bolsonaro následne v sobotu pred súdom priznal, že sa v priebehu piatkového popoludnia pokúšal svoj náramok otvoriť, tvrdil však, že takto konal v stave „paranoje" prameniacej z užitých liekov. Dodal, že okolo polnoci sa spamätal a prestal s týmto konaním. Taktiež tvrdil, „že nemal v úmysle utiecť a že remeň náramku nebol poškodený".
Vo videu, ktoré v sobotu zverejnil súd, Bolsonaro podal inú verziu udalostí. Povedal, že na monitorovací náramok použil spájkovačku zo „zvedavosti“, píše AFP.
Podľa sudcu Alexandra de Moraesa existovali vážne náznaky, že počas plánovanej modlitebnej „vigílie", ktorú zorganizoval Bolsonarov syn Flávio pred jeho domom, sa odsúdený môže pokúsiť utiecť. Sudca tiež poukázal na blízky vzťah medzi Bolsonarom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý podľa neho naznačuje, že sa bývalý prezident mohol pokúsiť ujsť a požiadať o politický azyl.
Krátko predtým, ako Bolsonaro manipuloval s prístrojom, jeho právnici podali na súde žiadosť, aby mu z dôvodu zlého zdravotného stavu povolil odpykať si trest doma.
Sedemdesiatročný Bolsonaro podľa Najvyššieho súdu viedol začiatkom roka 2023 sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať sa pri moci a zabrániť tak oficiálnemu víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu.