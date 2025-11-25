Trump posiela za Putinom Witkoffa: Zostáva už len pár bodov dohody o Ukrajine, na ktorých nie je zhoda

„Za uplynulý týždeň urobil môj tím obrovský pokrok pokiaľ ide o ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou,“ začal Trump svoj príspevok. Pôvodný americký 28-bodový plán sa za prispenia oboch bojujúcich strán podarilo „vyladiť“ a „zostáva už len niekoľko málo sporných bodov“.
Americký prezident ďalej podotkol, že zatiaľ čo Witkoffa vysiela do Moskvy, s Ukrajincami bude rokovať námestník amerického ministra obrany Dan Driscoll.
Moskva podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova doteraz nedostala revidovaný plán ukončenia vojny na Ukrajine a nemá čo povedať k údajnému konaniu predstaviteľa amerického ministerstva obrany s ruskou delegáciou v Abú Zabí. Taktiež ruský minister zahraničia Sergej Lavrov povedal, že Rusko na novú, dočasnú podobu plánu stále čaká. Posledné body zmeneného plánu by mohol ešte tento týždeň vo Washingtone doladiť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, uviedol medzitým šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov.Čítajte viac Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu
Denník Financial Times (FT) dnes s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že do Abú Zabí v pondelok pricestoval námestník amerického ministra obrany Dan Driscoll, aby tam rokoval so šéfom ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylom Budanovom a ruskou delegáciou v rámci snáh USA ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. Rozhovory medzi Driscollom a ruskými zástupcami sa podľa denníka začali v pondelok večer.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik
Server Politico napísal, že ide o vzácne stretnutie vrcholných vojenských predstaviteľov USA a Ruska, navyše bez prítomnosti amerického ministra zahraničia Marca Rubia alebo iného amerického vyjednávača. Pre Driscolla, ktorý je námestníkom amerického ministra obrany pre armádu, je podľa serveru zastávka v Abú Zabí pravdepodobne najnáročnejšia z celého týždňa, počas ktorého bol aj v Kyjeve a Ženeve.
Hovorkyňa Pentagonu Anna Kellyová povedala, že prezident Trump oceňuje úsilie Driscolla „zhromažďovať podnety od Rusov i Ukrajincov s cieľom vypracovať dohodu, ktorá zabezpečí trvalý a vymáhateľný mier“.
Politico opisuje 39-ročného Driscolla za prekvapujúceho nového medzinárodného vyjednávača, ktorého Trump označuje za „dronového chlapa“, pretože pracuje na programoch modernizácie americkej armády.Čítajte viac Trumpov mierový plán už neexistuje. Zmizlo deväť bodov. Šéf Bieleho domu sa so Zelenským napokon nestretne
Podľa Peskova si je Moskva vedomá toho, že pôvodne zverejnený 28-bodový Trumpov plán na ukončenie vojny teraz prechádza zmenami. „V súčasnosti je jedinou podstatnou vecou ten americký projekt, Trumpov projekt. Veríme, že by sa mohol stať veľmi dobrým základom na rokovania. Tohto názoru sa stále držíme,“ povedal Peskov. K úlohe Európy pri riešení konfliktu na Ukrajine uviedol, že bez účasti Európanov nie je možné diskutovať o bezpečnostnom systéme, takže v určitej fáze bude podľa neho účasť Európy pri rokovaní nevyhnutná.
V stredu budú o Ukrajine rokovať prostredníctvom videokonferencie ministri zahraničia krajín EÚ. Agentúre Reuters to dnes oznámil predstaviteľ EÚ, ktorý si želal zostať v anonymite s ohľadom na to, že schôdzka ešte nebola oficiálne oznámená.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
Delegácie Spojených štátov a Ukrajiny pri nedeľňajšom rokovaní v Ženeve spresnili návrhy ohľadom možného ukončenia rusko-ukrajinskej vojny, ktoré predtým podľa médií vypracovali USA v súčinnosti s Ruskom. Výsledkom ženevských rokovaní je značne revidovaný mierový plán, ktorý bol zredukovaný na 19 bodov. Podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula je významným úspechom pre Európu, pretože tá sa podieľa na všetkých bodoch, ktoré sa jej týkajú.
Ruský prezident Vladimir Putin už v piatok vyhlásil, že americký plán by mohol byť základom konečného mierového urovnania konfliktu. Peskov sa v pondelok k výsledkom rokovania v Ženeve, z ktorých bližšie podrobnosti nie sú známe, nechcel vyjadrovať. Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov ale v pondelok večer vyhlásil, že európske protinávrhy voči pôvodnému mierovému plánu pre Rusko nefungujú.
Lavrov dnes povedal, že Rusko po rokovaniach USA s Ukrajinou a Európanmi ešte len čaká na „dočasnú“ verziu mierového plánu. Pôvodný, americký variant Moskva podľa neho privítala, avšak ak zmenený provizórny plán nebude odrážať „ducha a literu“ rozhovorov medzi Putinom a Trumpom na aljašskom summite, úplne to pre Rusko zmení situáciu, vyhlásil šéf ruskej diplomacie.
„Naše hodnotenie zostáva platné v tom zmysle, že kľúčové ustanovenia Trumpovho (pôvodného) plánu vychádzajú z dohody dosiahnutej v Anchorage na rusko-americkom summite tento rok v auguste. A tieto zásady sú všeobecne zohľadnené v pláne, ktorý sme privítali,“ povedal Lavrov podľa Reuters novinárom v Moskve. „Ak zmizne duch a litera z hľadiska kľúčového porozumenia, ku ktorému sme vtedy v Anchorage dospeli, potom to samozrejme bude zásadne odlišná situácia,“ varoval ruský minister zahraničia. Dodal, že Moskva na Washington netlačí, ale dúfa, že Spojené štáty budú s Ruskom najnovší provizórny text dohody zdieľať hneď, ako bude hotový.
Pôvodný plán z minulého týždňa podľa kritikov jednoznačne vychádzal v ústrety Rusku a reflektoval množstvo dlhodobých požiadaviek Moskvy. Počítal okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť svojho územia vrátane toho, ktoré Rusko nedokázalo obsadiť, početne obmedzí svoju armádu na maximálne 600.000 vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO. Na ženevských rokovaniach tento plán prešiel zmenami, zjavne aj na základe európskych návrhov. Všetky uvedené sporné body, vrátane územných otázok a širších vzťahov medzi NATO, Ruskom a USA, boli podľa Reuters ponechané stranou, aby o nich mohli rozhodnúť priamo Trump a Zelenskyj.
Zelenskyj by mohol za tým účelom ešte tento týždeň odcestovať do Spojených štátov, uviedol dnes Umerov. „Tešíme sa na organizáciu návštevy ukrajinského prezidenta v USA v najbližšom vhodnom novembrovom termíne, aby sme dokončili posledné kroky a uzavreli dohodu s prezidentom Trumpom,“ napísal Umerov v príspevku na sieti X.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu na Putinov rozkaz 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni.