Vučič varuje: Pre Srbsko nastanú kritické dni. Dôvodom sú americké sankcie na ruské ropné spoločnosti

Podľa neho hrozí zvýšenie cien pohonných hmôt, pričom nevylúčil, že krok USA pôvodne namierený proti Rusku by mohol poškodiť aj srbský finančný systém. Vučič tiež oznámil, že v stredu sa stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera magyarszo.rs srbský prezident dodal, že jeho krajina má do stredy čas získať od amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) potrebnú licenciu na pokračovanie fungovania energetickej spoločnosti NIS, inak by sa prevádzka rafinérie Pančevo mohla v priebehu niekoľkých dní odstaviť.
Hoci niektoré médiá informovali, že rafinéria NIS v Pančeve zastavila prevádzku, podľa Vučiča funguje, hoci v obmedzenom režime.
Hlava štátu tiež uviedla, že sa v stredu stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. „Ponúknem účasť Srbska na projekte Paks II a na ďalších energetických projektoch, ktoré nám môžu zaistiť bezpečnosť,“ povedal Vučič.
Sankcie by podľa jeho slov mohli zasiahnuť aj platobný systém. „Sankcie uvalené na náš ropný priemysel by mohli viesť k sekundárnym sankciám voči našim komerčným bankám i centrálnej banke," dodal srbský prezident.
Sankcie USA voči spoločnosti NIS, ktorá prevádzkuje jedinú rafinériu v Srbsku, nadobudli účinnosť 8. októbra z dôvodu jej ruského vlastníctva. NIS kontroluje dcérska spoločnosť Gazpromu Gazprom nefť, ktorej patrí 45 percent akcií. Ďalších 29 percent akcií vlastní srbský štát a 11 percent ruská investičná skupina, ktorú predtým priamo vlastnil Gazprom.