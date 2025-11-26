Z frontu do politiky. Zaplavia hrdinovia Ukrajiny parlament? Ohroziť by mohli aj Zelenského

Pripomeňme, že prezidentské aj parlamentné voľby sa môžu uskutočniť až po skončení platnosti vojnového stavu, ktorý na Ukrajine zaviedli vo februári 2022 okamžite po vpáde ruských vojsk. O nádejnej perspektíve Zalužného (od jari 2024 pôsobí ako veľvyslanec v Londýne) poraziť Zelenského sme sa v denníku Pravda už opakovane zmienili, preto teraz sa viac pozrime na iné podobné veci.
Najprv si však všimnime jeden výrok z júna 2022. Vojenský analytik Taras Čmut necelé štyri mesiace od vypuknutia bojov pripustil, že niektorí jednotlivci v armáde môžu prejaviť záujem o vstup do politiky. „Keď je však reč napríklad o Zalužnom, neverím tomu. Nikdy som od neho nepočul o dajakých politických ambíciách, ani od väčšiny vojakov, ktorých poznám," povedal vtedy pre server RBK-Ukrajina.
V prípade niekdajšieho hlavného veliteľa ozbrojených síl sa odvtedy nič nezmenilo, ale to neznamená, že jeho mlčanie potvrdzuje situáciu z leta 2022: Zalužnyj totiž zdôrazňuje, že odmieta špekulovať o svojej budúcnosti, pokiaľ sa bojuje. Vie sa však o tom, že Zelenskyj sa ho asi snaží presvedčiť, aby proti nemu nekandidoval v prezidentských voľbách. Naopak, mohol by mu ponúknuť miesto volebného lídra vládnucej strany Sluha národa v parlamentných voľbách. A zároveň mu sľúbiť funkciu predsedu vlády.
Ešte doplňme, že Čmut vtedy uviedol, že by sa mohli objaviť nejaké nové politické strany, do ktorých by vstúpili vojaci, ale pochyboval o ich úspechu v konkurencii existujúcich strán. Určite nebol jediný, kto sa na to takto pozeral po necelých štyroch mesiacoch bojov. Bezmála po štyroch rokoch vojny situácia vyzerá inak.
Keby Zalužnyj založil vlastnú politickú stranu, určite by zaujala veľký počet voličov. Dokonca by uspela až tak, že by zvíťazila v parlamentných voľbách. Podľa nedávneho prieskumu agentúry Socis by nateraz neexistujúcej strane generála odovzdalo svoj hlas takmer 28 % respondentov. Sluhu národa by podporilo 21,3 % opýtaných (bola by na druhom mieste). V ankete vyskočil ešte Kyrylo Budanov. Taktiež neexistujúcu stranu šéfa vojenskej rozviedky by rado videlo v parlamente 7,4 % oslovených Ukrajincov.Čítajte viac Generál Řehka: Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Česka je Rusko, pri pive sa s nimi nedohodnete
A to ešte nie je všetko. Charizmatický veliteľ 3. útočnej brigády Andrij Bileckyj by sa tiež dostal do poslaneckých lavíc, keby vytvoril politickú stranu. Tento bývalý veliteľ legendárneho práporu Azov je známy aj tým, že asi nikto lepšie ako on nedokáže verbovať mužov do armády.
Popularita ozbrojených síl je obrovská, z čoho vyplýva dopyt po vstupe mužov v uniforme do politiky. Obrazne povedané je taká vysoká, že ju nedokáže nikto preskočiť, ako to bývalo v prípade bývalého fenomenálneho ukrajinského skokana o žrdi a svetového rekordéra Sergeja Bubku… Nepriamo to potvrdil aj prieskum, ktorý si dal nedávno vypracovať Medzinárodná republikánsky inštitút. Čo vyplynulo z tejto ankety? Až 45 % respondentov odpovedalo, že sa jednoznačne kladne stavajú k myšlienke vzniku politickej strany zloženej z vojnových veteránov (po nastolení mieru) a 33 % opýtaných uviedlo, že túto ideu hodnotia skôr pozitívne.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
Politológ Taras Zahorodnyj predpokladá, že až tretinu mandátov v novom parlamente získajú vo voľbách vojaci. Pre server Korotko zdôraznil, že voliči budú naďalej považovať bezpečnosť štát za prioritu a preto svoju nádej vkladajú do obrancov vlasti. „Ich hlavným volebným sloganom môže byť záruka, aby sa vojna už nikdy nezopakovala," ozrejmil Zahorodnyj. Výraznú zmenu v rozložení politických síl v parlamente by očakával najmä v prípade, keby do politiky vstúpil so svojou stranou Zalužnyj.
Zahorodnyj nevylučuje možnosť, že vznikne niekoľko strán vojnových veteránov, ktoré by sa potom dohodli na volebnom bloku. Zároveň očakáva, že čelní predstavitelia Sluhu národa i politických strán expremiérky Julije Tymošenkovej a bývalého prezidenta Petra Porošenka sa pokúsia zlanáriť k sebe mužov z armády, aby medzi voličmi vyťažili z ich vysokej popularity.
Otázne je, či by strana alebo predvolebná koalícia vojnových veteránov mala dostatok financií na kampaň. Respektíve či v prípade chýbajúcich peňazí by sa ich nesnažili ovplyvňovať oligarchovia, ktorí disponujú obrovskými zdrojmi…
Analytik Konstantyn Skorkyn poukázal na to, že vojnovým veteránom, z ktorých sa stanú politickí kandidáti, by mohlo pomôcť to, že v nich veľa voličov uvidí svetlé zajtrajšky: „Ukrajinská spoločnosť teraz vkladá nádeje do vojakov na fronte a stavia ich do kontrastu s takzvanými novými tvárami. Ľudia predpokladajú, že tí, čo riskovali na bojisku vlastný život za Ukrajinu, nebudú kradnúť," napísal na svojom blogu.
Tzv. novým tvárami zjavne mal na mysli viacerých predstaviteľov Sluhu národa, ktorí nesplnili očakávania, skôr sklamali. Naopak, viacerí politici aj v blízkosti Zelenského sa ocitli v stredobode rôznych korupčných škandálov. Neváhali sa nelegálne obohacovať na úkor štátu napriek tomu, že Ukrajina neprestala krvácať zoči-voči ruskej invázii.Čítajte viac Ovplyvniť voľby, oslabiť demokraciu. Bezpečnostná expertka hovorí o ruskom hybridnom arzenáli