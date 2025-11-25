Pravda Správy Svet Všetkých 24 unesených školáčok z minulého týždňa sa podarilo zachrániť

Všetkých 24 unesených školáčok z minulého týždňa sa podarilo zachrániť

Všetkých 24 školáčok, ktoré minulý týždeň uniesli neznámi ozbrojenci z dievčenskej internátnej školy v štáte Kebbi v severozápadnej Nigérii, sa podarilo zachrániť. V utorok to oznámil prezident krajiny Bola Tinubu.

25.11.2025 22:46
Nigéria únos školáčky dievča útek návrat Foto: ,
Dievčenský internát, z ktorého ozbrojenci zločineckého gangu uniesli 25 školáčok v meste Kebbi v severozápadnej Nigérii v pondelok 17. novembra 2025.
debata

K únosu došlo 17. novembra. Členovia ozbrojeného gangu vtrhli do budovy dievčenskej školy a uniesli dovedna 25 žiačok. Ozbrojenci zabili jedného zo zamestnancov školy a ďalšieho zranili. Jedno z dievčat ešte v ten istý deň ušlo.

Nigeria / Mokwa / Čítajte viac Päťdesiatim z 300 unesených žiakov v Nigérii sa podarilo utiecť

„Som rád, že všetkých 24 dievčat sa podarilo nájsť. Teraz musíme naliehavo posilniť prítomnosť vojakov v ohrozených oblastiach, aby sme zabránili ďalším únosom,“ uvádza sa v prezidentovom vyhlásení.

Úrady nezverejnili žiadne podrobnosti o záchrannej misii.

Nigéria / Vojak / Vojaci / Islamisti / Džihádisti / Čítajte viac Ozbrojenci vtrhli do katolíckej školy v Nigérii a uniesli desiatky detí

Spomínaný incident v Kebbi bol jedným zo série nedávnych masových únosov v Nigérii. Útočníci v piatok prepadli katolícku školu v severnej časti štátu Niger a uniesli viac ako 300 študentov a zamestnancov.

Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, tvrdí agentúra AFP.

Krajina v roku 2022 prijala zákon zakazujúci vyplatenie výkupného únoscom, mnoho rodín však uvádza, že inú možnosť na záchranu príbuzných nemá.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Boko Haram #Nigéria
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"