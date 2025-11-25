Všetkých 24 unesených školáčok z minulého týždňa sa podarilo zachrániť

K únosu došlo 17. novembra. Členovia ozbrojeného gangu vtrhli do budovy dievčenskej školy a uniesli dovedna 25 žiačok. Ozbrojenci zabili jedného zo zamestnancov školy a ďalšieho zranili. Jedno z dievčat ešte v ten istý deň ušlo.Čítajte viac Päťdesiatim z 300 unesených žiakov v Nigérii sa podarilo utiecť
„Som rád, že všetkých 24 dievčat sa podarilo nájsť. Teraz musíme naliehavo posilniť prítomnosť vojakov v ohrozených oblastiach, aby sme zabránili ďalším únosom,“ uvádza sa v prezidentovom vyhlásení.
Úrady nezverejnili žiadne podrobnosti o záchrannej misii.
Spomínaný incident v Kebbi bol jedným zo série nedávnych masových únosov v Nigérii. Útočníci v piatok prepadli katolícku školu v severnej časti štátu Niger a uniesli viac ako 300 študentov a zamestnancov.
Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, tvrdí agentúra AFP.
Krajina v roku 2022 prijala zákon zakazujúci vyplatenie výkupného únoscom, mnoho rodín však uvádza, že inú možnosť na záchranu príbuzných nemá.