Pravda Správy Svet Aktivisti zo skupiny Letzte Generation musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

Aktivisti zo skupiny Letzte Generation musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation (Posledná generácia), ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť v občianskoprávnom spore odškodné vo výške viac ako 400.000 eur. Rozhodol o tom tamojší krajinský súd, ktorého verdikt zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.

25.11.2025 22:50
debata (1)

Aerolínie Eurowings, dcérska spoločnosť Lufthansy, podala žalobu v mene celej skupiny Lufthansa. Verdikt bol vynesený už 20. novembra, ale zverejnili ho až v utorok. Zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.

Aktivisti – štyri ženy a šesť mužov vo veku od 19 do 63 rokov – pred viac ako dvoma rokmi prestrihli plot okolo letiska a prenikli do jeho areálu. Štyria z nich sa následne prilepili k zemi v blízkosti pristávacích a štartovacích dráh, čo viedlo k výraznému narušeniu letovej prevádzky. Obmedzenia postihli 8500 cestujúcich skupiny Lufthansa, ktorá v ten deň musela zrušiť 57 letov.

Podľa súdu majú aktivisti znášať aj súdne trovy vo výške 700.000 eur, čím sa celková suma zvýšila na vyše 1,1 milióna eur. Súd dospel k záveru, že letecké spoločnosti majú nárok na náhradu škody, pretože aktivisti „úmyselne a nezákonne“ zasiahli do ich obchodných operácií.

Aktivisti zo skupiny Posledná generácia opakovane blokovali cesty a letiská po celom Nemecku; týmto spôsobom požadovali prísnejšie opatrenia na ochranu klímy. Ich kampaň dosiahla vrchol v rokoch 2022 a 2023. Od roku 2024 skupina zmenila svoju stratégiu a prestala s blokádami. Jej protesty sprevádzali búrlivé debaty – napríklad o tom, či by sa mala klasifikovať ako zločinecká organizácia.

Rozhodnutie súdu v Hamburgu by podľa webu airliners.de mohlo spustiť vlnu súdnych sporov s klimatickými aktivistami. Právne kroky po podobnom proteste ako v Hamburgu zvažuje aj letisko v Düsseldorfe. O podaní žalôb uvažujú i letecké spoločnosti Condor a Tuifly.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Posledná generácia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"