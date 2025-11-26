ONLINE: Trump: Rusko súhlasí s niektorými ústupkami. Witkoff podľa Bloombergu poradil Putinovi ako na Trumpa

5:05 Rusko súhlasilo s niektorými ústupkami v americkom mierovom pláne pre ukončenie vojny na Ukrajine. Vyhlásil to prezident Spojených štátov Donald Trump, napísala v noci na stredu agentúra Reuters. Trump už podľa Reuters netrvá na skoršom štvrtkovom termíne, do ktorého od Ukrajiny očakával súhlas s plánom. Lehotu médiá spájali s pôvodným 28-bodovým plánom, ktorý viaceré krajiny aj kritikov vnímali ako proruský. Po rokovaní USA, Ukrajiny a európskych krajín v Ženeve ale dokument prešiel úpravami, ktorých podoba ale nie je presne známa.
„Lehota pre mňa je, keď sa to skončí,“ povedal Trump. Poznamenal, že americký vyjednávací tím dosiahol v rozhovoroch s Kyjevom a Moskvou značné pokroky a že Rusko súhlasilo s niektorými ústupkami. Konkrétne ústupky ale nespomenul. O postoji Ukrajiny k americkému plánu uviedol, že je spokojná.
Trump do Moskvy posiela svojho zvláštneho splnomocnenca Stevea Witkoffa, ktorý sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom stretne v budúcom tíme. Trump poznamenal, že rokovaní s Putinom sa zúčastní aj jeho zať Jared Kushner.
Pôvodný americký plán počítal okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť územia vrátane oblastí, ktoré Moskva nedokázala vojensky obsadiť, a tiež s tým, že Kyjev početne obmedzí svoju armádu maximálne na 600 000 vojakov či sa zaviaže, že nevstúpi do NATO.
V nedeľu o úpravách návrhu, ktorý viaceré krajiny i odborníci vnímali ako proruský, rokovali v Ženeve predstavitelia Spojených štátov, Ukrajiny i európskych krajín. Námestník ukrajinského ministra zahraničia Serhij Kyselycia potom hovoril o značne revidovanom mierovom pláne. Moskva v utorok uviedla, že zatiaľ upravený plán nedostala.
Pôvodný 28-bodový plán Trump teraz označil za obyčajnú mapu. Povedal tiež, že do bezpečnostných záruk pre Ukrajinu bude z veľkej časti zapojená Európa.
5:00 Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine. Vyplýva to z prepisu ich diskusie, ktorý v utorok zverejnila agentúra Bloomberg. Hovorca Bieleho domu Steven Cheung uviedol, že zverejnený prepis len dokazuje, že Witkoff takmer denne komunikuje s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby dosiahol mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Telefonický rozhovor medzi Witkoffom a Putinovým poradcom pre zahraničnú politiku Jurim Ušakovom zrejme poukazuje na pôvod 28-bodového mierového návrhu pre Ukrajinu, ktorý USA minulý týždeň predstavili Kyjevu. AFP konštatuje, že tento návrh bol vnímaný ako priaznivý Moskve, pretože vyžadoval od Ukrajiny územné ústupky, obmedzenie ozbrojených síl či sľub, že sa Ukrajina nepripojí k NATO.
Agentúra Bloomberg uviedla, že vyhotovila prepis po nahratí spomínaného telefonátu. Nie je však známe, ako sa k nahrávke agentúra dostala.
Witkoff podľa prepisu v telefonáte povedal, že verí, že Rusko „vždy chcelo mierovú dohodu“ a že má „najhlbší rešpekt k prezidentovi Putinovi“. Poradil tiež Ušakovi, že Putin by mal počas nadchádzajúceho telefonátu s Trumpom (ktorý sa uskutočnil 16. októbra, pozn. TASR) o nedávno uzavretom prímerí v Pásme Gazy lichotiť šéfovi Bieleho domu. Okrem toho navrhol vyhotovenie 20-bodového plánu pre Ukrajinu, pričom poukázal na 20-bodový americký plán pre Pásmo Gazy, a vyzval, aby to Putin spomenul Trumpovi.
„Myslím, že…prezident mi poskytne veľa priestoru a voľnosti, aby som dosiahol dohodu,“ povedal Witkoff predstaviteľovi Kremľa.
Americký 28-bodový návrh na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. O novej verzii tohto plánu bude Witkoff budúci týždeň v Moskve rokovať s Putinom.
Na správu Bloombergu o prepise rozhovoru medzi Witkoffom a Ušakovom medzičasom reagoval aj Biely dom. Hovorca Cheung konštatoval, že je to dôkaz, že Witkoff sa usiluje dosiahnuť mier, čo je presne to, na čo ho prezident vymenoval.