Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin. Hrozí zaň doživotie

Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom. Páchateľom hrozí doživotný trest odňatia slobody.

26.11.2025 07:10
Podľa vysvetľujúcej správy k návrhu zákona nový článok v trestnom zákonníku vytvára kategóriu zabitia „na základe charakteristík obete“. Talianske právo dosiaľ stanovovalo iba priťažujúce okolnosti v prípadoch, keď bol páchateľ s obeťou v manželskom zväzku alebo v príbuzenskom vzťahu.

Nový článok stanovuje doživotný väzenský trest za činy, ktorých cieľom je spôsobiť smrť ženy z dôvodu „diskriminácie, nenávisti alebo násilia“ a ďalších dôvodov.

Premiérka Giorgia Meloniová privítala utorkové hlasovanie a nové opatrenie označila za nástroj „na obranu slobody a dôstojnosti každej ženy“.

Za túto vládnu iniciatívu, ktorú senát schválil už v júli, hlasovalo 237 poslancov, nikto nebol proti.

Hlasovanie sa uskutočnilo v utorok 25. novembra, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Vo svojej správe OSN uviedla, že v roku 2024 zomrelo rukou svojich partnerov alebo členov rodiny približne 50-tisíc žien a dievčat.

Národný štatistický úrad Talianska tvrdí, že v 116 z 327 hlásených vrážd v krajine v minulom roku zahŕňalo ženy a deti. V 92,2 percentách prípadov boli vrahmi muži.

