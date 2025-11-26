Brusel zaregistroval občiansku iniciatívu o zastavení asociačnej dohody s Izraelom

EK na základe dôkladnej analýzy určila, že iniciatíva spĺňa všetky formálne požiadavky, ktoré stanovuje nariadenie o európskej občianskej iniciatíve. Komisia zatiaľ neanalyzovala obsah návrhov.
Komisia o iniciatíve rozhodne až vtedy, keď sa podarí získať najmenej milión podpisov od občanov krajín EÚ. Organizátori majú po utorkovej registrácii šesť mesiacov na začatie 12-mesačného obdobia zbierania podpisov. Ak občianska iniciatíva získa do jedného roka najmenej milión podporných podpisov z aspoň siedmich členských štátov, EK sa ňou bude musieť zaoberať.
Organizátori tejto iniciatívy poukázali na konanie Izraela v Pásme Gazy vrátane blokády humanitárnej pomoci na toto vojnou zničené územie. „Izrael porušuje viacero pravidiel a záväzkov medzinárodného práva a nedokáže zabrániť trestnému činu genocídy, ako to nariadil Medzinárodný súdny dvor,“ uviedli. Ďalej konštatovali, že napriek tomu EÚ dosiaľ nepozastavila asociačnú dohodu s Izraelom o obchodnej, hospodárskej a politickej spolupráci.Čítajte viac OSN: Izrael v Gaze pácha genocídu. Netanjahu rozšíril operácie s cieľom zničiť Hamas
Občania krajín EÚ podľa organizátorov „nemôžu tolerovať, že EÚ dodržiava dohodu, ktorá prispieva k legitimizácii a financovaniu štátu, ktorý pácha zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny“. Organizátori preto vyzvali EK na predloženie návrhu Rade EÚ na úplné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová v septembri v prejave o stave Únie oznámila, že EK navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu. Izrael po útoku militantov palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 spustil ofenzívu v Pásme Gazy, kde podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva za dva roky vojny zahynulo 69 775 Palestínčanov a intenzívne útoky zdevastovali takmer celé palestínske územie. Od 10. októbra je v platnosti prímerie, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania.Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno