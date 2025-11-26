Pravda Správy Svet Brusel zaregistroval občiansku iniciatívu o zastavení asociačnej dohody s Izraelom

Európska komisia v utorok zaregistrovala európsku občiansku iniciatívu s názvom „Žiadosť o úplné pozastavenie asociačnej dohody Európska únia-Izrael vzhľadom na porušovanie ľudských práv zo strany Izraela“. O iniciatíve rozhodne EK vtedy, keď získa aspoň milión podpisov občanov členských krajín EÚ.

26.11.2025 08:03
EK na základe dôkladnej analýzy určila, že iniciatíva spĺňa všetky formálne požiadavky, ktoré stanovuje nariadenie o európskej občianskej iniciatíve. Komisia zatiaľ neanalyzovala obsah návrhov.

Komisia o iniciatíve rozhodne až vtedy, keď sa podarí získať najmenej milión podpisov od občanov krajín EÚ. Organizátori majú po utorkovej registrácii šesť mesiacov na začatie 12-mesačného obdobia zbierania podpisov. Ak občianska iniciatíva získa do jedného roka najmenej milión podporných podpisov z aspoň siedmich členských štátov, EK sa ňou bude musieť zaoberať.

Organizátori tejto iniciatívy poukázali na konanie Izraela v Pásme Gazy vrátane blokády humanitárnej pomoci na toto vojnou zničené územie. „Izrael porušuje viacero pravidiel a záväzkov medzinárodného práva a nedokáže zabrániť trestnému činu genocídy, ako to nariadil Medzinárodný súdny dvor,“ uviedli. Ďalej konštatovali, že napriek tomu EÚ dosiaľ nepozastavila asociačnú dohodu s Izraelom o obchodnej, hospodárskej a politickej spolupráci.

Občania krajín EÚ podľa organizátorov „nemôžu tolerovať, že EÚ dodržiava dohodu, ktorá prispieva k legitimizácii a financovaniu štátu, ktorý pácha zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny“. Organizátori preto vyzvali EK na predloženie návrhu Rade EÚ na úplné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom.

Šéfka EK Ursula von der Leyenová v septembri v prejave o stave Únie oznámila, že EK navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu. Izrael po útoku militantov palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 spustil ofenzívu v Pásme Gazy, kde podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva za dva roky vojny zahynulo 69 775 Palestínčanov a intenzívne útoky zdevastovali takmer celé palestínske územie. Od 10. októbra je v platnosti prímerie, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania.

