Amerického vyslanca si Rusi omotali okolo prsta. Úniky telefonátov odhaľujú neobratné rady Kremľu

Nedostatok skúseností špeciálneho vyslanca prezidenta USA Steva Witkoffa sa podľa medzinárodných médií naplno prejavil po tom, čo sa na verejnosť dostal bezprecedentný telefonát s vysokopostaveným predstaviteľom Kremľa. Ako sa presne zvukový záznam dostal von, zatiaľ nie je jasné. Podľa denníka The Telegraph však zásadným problémom je, že diplomacia „najčastejšie funguje efektívne práve mimo pozornosti médií – kde je na dosiahnutie pokroku niekedy nutné lichotiť nepríjemným lídrom alebo dávať nie celkom príjemné sľuby“.
Britský denník The Telegraph označil údajné rady, ktoré Witkoff poskytoval hlavnému zahraničnopolitickému poradcovi Jurijovi Ušakovovi, za mimoriadne neobratné. Podľa dostupného záznamu Witkoff odporúčal ruskému vedeniu, „ako sa správať k Trumpovi a ako viesť prerušovaný mierový proces“.
Komplimenty pre Putina
Ďalšia časť úniku, preskúmaná agentúrou Bloomberg, naznačuje, že Witkoff dokonca radil ruskému prezidentovi, ako pristupovať k americkému prezidentovi pred plánovaným kontaktom. Média citujú jeho slová: „Povedal som prezidentovi, že Ruská federácia vždy chcela mierovú dohodu. To je moje presvedčenie. Povedal som prezidentovi, že v to verím.“
Média si kladú otázku, či išlo o „diplomatické lichotenie“, alebo či americký vyslanec skutočne vníma Rusko ako krajinu, ktorá vždy chcela mier, napriek tomu, že začala nezákonnú inváziu na Ukrajinu. Problémová je aj Witkoffova myšlienka, že Putin by mal podľa neho konzultovať s Trumpom ešte pred plánovaným stretnutím v Bielom dome s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Telefonáty menili dynamiku rokovaní
Po prvom úniku nasledoval ďalší. Podľa The Telegraph druhý telefonát, ktorý sa tiež dostal do rúk médií, ukazuje, ako ruská strana vidí možnosť manipulácie: „odovzdáva Američanom svoju pozíciu, ale neberie na seba žiadne záväzky“. Zároveň nie je jasné, či Witkoff prejavoval rovnakú ústretovosť aj voči Ukrajine a či jej predstaviteľom poskytoval odporúčania s rovnakým obsahom.
Únik zo 16. októbra podľa britského denníka ovplyvnil aj ďalšie kroky prezidenta USA. Po telefonáte Trump oznámil, že sa plánuje stretnúť s Putinom v Budapešti – „stretnutie sa však nikdy neuskutočnilo“. Podľa záznamu sa zmenil aj jeho prístup k vojenskej podpore Ukrajiny, keď „ochladol tiež k myšlienke poslať Ukrajine rakety Tomahawk“.
Rastúca kritika vyslanca
Zverejnené rozhovory vyvolali podľa médií výrazné pochybnosti o Witkoffovej schopnosti viesť zložité rokovania s Moskvou. The Telegraph uvádza, že úniky „znovu spochybňujú pokrok v mierových rokovaniach a ukazujú hranice Witkoffovho pochopenia Ruska a jeho vedenia“. Analýzy zároveň naznačujú, že vyslanec môže byť „príliš blízky Moskve a podceňuje hrozbu, ktorú predstavuje Putin“.
Samotný pôvod úniku je stále nejasný. Materiály mohli poskytnúť ruské alebo ukrajinské zdroje, európski spojenci, či dokonca odporcovia Witkoffa vo vlastnej administratíve. Text uzatvára hodnotením, že jeho nekonvenčný štýl „môže rýchlo prestať fungovať“ vo svete, kde sa každá neobratná veta môže stať geopolitickou zbraňou.
Biely dom pravosť prepisu nespochybnil
V hovore zo 14. októbra Witkoff Ušakovovi okrem iného radil, aby Putin zablahoželal Trumpovi k dohodnutiu prímeria v Pásme Gazy. Ďalej mal Putin zdôrazniť, že Rusko podporuje Trumpov plán pre Gazu a že americký prezident je „mužom mieru“. „V tom momente to bude naozaj dobrý rozhovor,“ povedal podľa prepisu americký vyslanec.
Trump označil Witkoffov postup za štandardné vyjednávanie. „Musí to predať Ukrajine a musí to predať Rusku,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One. Dodal, že takto postupujú všetci, ktorí chcú dosiahnuť nejakú dohodu.
Podľa Kremľa je únik telefonických hovorov medzi predstaviteľmi USA a Ruska pokusom o zmarenie mierových rokovaní o vojne na Ukrajine. Podobne sa vyjadril aj Ušakov, ktorý na otázku ruského novinára, prečo bol hovor zverejnený, uviedol, že ide o pokus prekaziť rokovania s USA. „Je nepravdepodobné, že sa tak stalo za účelom zlepšenia vzťahov,“ dodal ruský poradca pre zahraničnú politiku.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik
Dmitrijev označil prepis za falošný
Zverejnený bol aj hovor medzi Ušakovom a Putinovým poradcom pre Ukrajinu Kirillom Dmitrijevom, v ktorom sa dohadujú, ako silno by mala Moskva tlačiť na svoju verziu mierového plánu. V rozhovore Dmitrijev podľa prepisu hovorí, že pošle ruský plán ďalej, ale dá najavo, že ide o neformálny dokument. „Nechám ich, nech si s tým naložia po svojom,“ povedal Dmitrijev Ušakovovi. „Ale nemyslím si, že prijmú presne našu verziu, ale aspoň sa jej budú čo najviac približovať,“ dodal.
Dmitrijev na sociálnych sieťach oznámil, že prepis jeho hovoru je falošný. Na sieti X napísal, že čím bližšie je mier, tým sú vojnoví štváči zúfalejší.
Pôvodný plán pre mier na Ukrajine počítal okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť územia vrátane oblastí, ktoré Moskva nedokázala vojensky obsadiť, a tiež s tým, že Kyjev početne obmedzí svoju armádu maximálne na 600-tisíc vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
Viaceré európske štáty považovali pôvodný 28-bodový plán Spojených štátov na politické riešenie vojny na Ukrajine za proruský. Po rokovaniach amerických, ukrajinských a európskych predstaviteľov mierový plán doznal značných zmien, podrobnosti však nie sú známe.