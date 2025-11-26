Pravda Správy Svet Nemecko zostáva napriek hospodárskemu poklesu najväčším čistým platcom v EÚ

Nemecko zostáva napriek hospodárskemu poklesu najväčším čistým platcom v EÚ

Nemecko zostáva napriek hospodárskemu poklesu najväčším čistým platcom v Európskej únii. Jeho platby sa ale oproti predchádzajúcim rokom prudko znížili. Vyplýva to z prieskumu nemeckého ekonomického inštitútu IW, o ktorom informuje agentúra Reuters.

26.11.2025 10:17
debata

Najväčšia európska ekonomika vlani do pokladne EÚ zaplatila o 13,1 miliardy eur viac, než z nej dostala. Hospodárske oslabovanie Nemecka však má svoje dôsledky. Čisté platby vykazujú klesajúci trend, v roku 2022 dosahovali 19,7 miliardy eur a v roku nasledujúcom 17,4 miliardy eur.

Na druhej priečke sa s čistými platbami 4,8 miliardy eur umiestnilo Francúzsko, nasledované Talianskom so sumou čistých platieb 1,6 miliardy eur.

Fico odmieta, aby EÚ z ruských peňazí financovala vojnu na Ukrajine
Video

Naopak najväčším čistým príjemcom bolo Grécko, ktoré z pokladne EÚ vlani získalo 3,5 miliardy eur. Za ním nasledovalo Poľsko s čiastkou 2,9 miliardy a potom Rumunsko, ktoré získalo 2,7 miliardy eur.

V prepočte na hlavu zaplatili nemeckí občania do pokladne EÚ čistú sumu približne 157 eur. Za nimi nasledujú Íri so 130 eurami na hlavu.

„Rozpočet EÚ je zrkadlom ekonomických mocenských vzťahov v Európe,“ uviedla expertka IW Samina Sultanová. Krajiny s vysokým rastom, ako je Poľsko, dostávajú menej podpory, zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko sú problémovými deťmi EÚ,“ dodala.

vláda, rokovanie, slintačka Čítajte viac Eurofondy čerpáme na 11,5 %, v roku 2026 hrozí ich čiastočné prepadnutie

Podľa Sultanovej sa predpokladá, že Nemecko aj tento rok porastie menej, než je európsky priemer. To znamená, že sa jeho čistý príspevok pravdepodobne ďalej zníži.

Európska komisia zverejňovala štatistiky o čistých prispievateľoch a príjemcoch do roku 2020. Podľa IW s tým ale z politických dôvodov prestala.

European union / EU / Európska únia / EÚ / Brusel / Čítajte viac EK: Slovákom sa od vstupu do EÚ žije lepšie. Dve tretiny sa cítia byť späté s Úniou
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Európska únia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"