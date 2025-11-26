Dokáže Ukrajina bojovať aj bez USA? Päť slabín, ktoré Kyjev ohrozujú, ak Washington cúvne

Hoci bol návrh mierového plánu následne upravený, aby pôsobil menej otvorene proruským dojmom, Politico upozorňuje, že „hrozba stále visí nad Kyjevom“.
Médiá následne rozobrali päť najdôležitejších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vojenské úsilie Ukrajiny aj samotnú rovnováhu síl v Európe.
1. Európa nedokáže rýchlo nahradiť USA
Odpoveď na otázku, či Európa môže nahradiť americké zbrojné dodávky, je podľa portálu Politico jednoznačná: „Nie – ani v krátkodobom horizonte, ani v rozsahu, ktorý Ukrajina potrebuje“. Podľa hlavného poradcu Európskeho politického centra Christiana Möllinga môže Európa síce podporovať Ukrajinu aj bez USA, ale iba „s veľkými rizikami“.
Zachovanie súčasnej úrovne pomoci je podľa portálu „takmer nemožné“, pričom zásadným problémom je protiraketová obrana. Väčšinu schopnosti zachytávať ruské balistické rakety zabezpečujú americké komplexy Patriot. Ukrajinský analytik Mykola Bieleškov zdôrazňuje: „Iba USA vyrábajú rakety PAC-3 MSE.“
V čase, keď Rusko útočí takmer denne, Ukrajina „potrebuje všetky dostupné komplexy“, cituje Politico.
2. Spravodajské informácie sú pre Ukrajinu kľúčové
Mölling upozorňuje, že včasné odhalenie ruských útokov zabezpečuje „hustá sieť amerických satelitov a senzorov, ktorú Európa jednoducho nemá“. Európske kapacity síce môžu podľa neho pokryť niektoré medzery, ale nikdy nebudú tak efektívne.
Podobne varuje aj ukrajinský vojak s volacím znakom ‚Lynch‘: „Bez pomoci USA sa naša schopnosť zasahovať ciele hlboko v Rusku výrazne zníži. Bude to veľmi ťažké.“
Riziká potvrdzuje aj Maxim Skrypčenko z Transatlantic Dialogue Center, podľa ktorého by strata americkej spravodajskej podpory „viedla k väčšiemu počtu obetí medzi Ukrajincami“.
3. Európa už míňa viac ako USA, no kontrolu nemá
Politico uvádza, že hoci Európa skutočne míňa na Ukrajinu viac než US“, neznamená to, že situáciu ovláda. Po nástupe Trumpa pomoc USA takmer klesla na nulu, zatiaľ čo Európa zvýšila pomoc na približne 4 miliardy eur mesačne.
USA namiesto poskytovania zbraní teraz predávajú zbrane cez mechanizmus PURL, kde európske vlády financujú nákupy amerických systémov, ktoré Ukrajina inde nezíska. Skrypčenko zdôrazňuje, že „Američania predávajú Ukrajine to, čo sa nedá nahradiť.“
Podľa Möllinga však USA dnes pôsobia ako partner, ktorý „môže ‚prepísať pravidlá kedykoľvek‘, čo robí Európu zraniteľnou“.
4. Môže Washington skutočne zastaviť predaj?
Ekonomická logika by podľa Skrypčenka mohla brániť úplnému zastaveniu exportu, keďže v rámci PURL už existujú záväzky vo výške „3,5 miliardy dolárov“. Mölling však pripomína, že politická moc má navrch: „Americká vláda môže zastaviť export jedným rozhodnutím.“
Washington môže podľa portálu dokonca „blokovať reexport alebo zdržiavať dodávky“, ak chce vyvíjať tlak na Kyjev či európskych spojencov.
5. Ukrajina bez USA: prežije, no za cenu veľkých rizík
Ukrajina dokáže pokračovať vo vojne aj bez americkej podpory, avšak v oveľa zložitejších podmienkach. Ukrajinská armáda síce spôsobuje Rusku „značné škody“ a krajina vybudovala jednu z najväčších obranných priemyselných základní v Európe, no stále zostáva závislá od zahraničného financovania a technológií.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že krajina už vyrába „približne 60 percent potrebnej výzbroje“. Námestníčka ministra obrany Hanna Hvozdiar však dodáva, že „podpora partnerov je kritická na udržanie tempa a rozšírenie možností odvetvia“.
Bez USA bude Ukrajina podľa Möllinga nútená improvizovať, čo povedie k ďalším stratám. Politico však zdôrazňuje, že odhodlanie Ukrajiny nepoľavilo: krajina „nekapitulovala a nezrútila sa“ ani počas najťažších období nedostatku munície a prostriedkov PVO.