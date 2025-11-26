Pravda Správy Svet Máte po krk internetu? Prichádza alternatíva, spustenie sa očakáva už čoskoro

Máte po krk internetu? Prichádza alternatíva, spustenie sa očakáva už čoskoro

Generálny riaditeľ telekomunikačnej spoločnosti Rivada Networks Declan Ganley pripravuje vesmírnu alternatívu k dnešným globálnym komunikačným sieťam.

26.11.2025 12:54
debata (1)

Ako referuje web EpochTimes.sk, projekt Outernet, ktorý má znížiť závislosť od zraniteľných podmorských káblov, chce spustiť začiatkom roka 2026 so 600 satelitmi.

Kyberšikana je trestný čin. Čo môžu robiť obete a čo hrozí rodičom neplnoletého páchateľa?
Video

Outernet má fungovať ako autonómna vesmírna dátová sieť, ktorá nebude závislá od pozemskej infraštruktúry. Satelity sa majú nachádzať vo výške približne 966 kilometrov nad Zemou a dáta prenášať prostredníctvom laserových prepojení takmer rýchlosťou svetla. Ganley ju opisuje ako „autonómnu dátovú archu vo vesmíre, ktorá chráni centrálne globálne komunikačné štruktúry a funguje ako záložný internet“.

Podľa neho súčasné siete vrátane Starlinku využívajú bežnú internetovú infraštruktúru, ktorá je zraniteľná voči kybernetickým či fyzickým útokom. Outernet by mal tieto riziká obísť a poskytovať „najrýchlejšiu dostupnú sieť s úplnou suverenitou nad údajmi“, Ganley v rozhovore pre Epoch Times za „skutočný prielom“.

Tomáš Nágel, Data scientist, Aliter Technologies Čítajte viac Prečo AI modely halucinujú a čo s tým vieme robiť?

V ostatných rokoch čelí projekt právnym sporom, za ktorými podľa Ganleyho stojí Čínska komunistická strana. Tá považuje vesmír za nové strategické bojisko technologického a geopolitického vplyvu. Ganley však zdôrazňuje, že ustupovať neplánuje: „Budeme napádať každú žalobu z Číny, tak ako sme to robili doteraz… A všetky vyhráme – presne tak, ako doteraz.“

Po troch rokoch a približne 160 súdnych konaniach podľa neho naďalej trvá tlak zo strany Pekingu. Čínske orgány podľa Ganleyho nechcú pripustiť, aby sieť, ktorú nemôžu kontrolovať, vlastnil niekto iný.

Kybernetické riziká: Nákupy, platby, krádež identity, šikana. Ako sa chrániť a koľko to stojí?
Video
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #internet #kyberbezpečnosť
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"