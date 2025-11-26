Máte po krk internetu? Prichádza alternatíva, spustenie sa očakáva už čoskoro

Ako referuje web EpochTimes.sk, projekt Outernet, ktorý má znížiť závislosť od zraniteľných podmorských káblov, chce spustiť začiatkom roka 2026 so 600 satelitmi.
Outernet má fungovať ako autonómna vesmírna dátová sieť, ktorá nebude závislá od pozemskej infraštruktúry. Satelity sa majú nachádzať vo výške približne 966 kilometrov nad Zemou a dáta prenášať prostredníctvom laserových prepojení takmer rýchlosťou svetla. Ganley ju opisuje ako „autonómnu dátovú archu vo vesmíre, ktorá chráni centrálne globálne komunikačné štruktúry a funguje ako záložný internet“.
Podľa neho súčasné siete vrátane Starlinku využívajú bežnú internetovú infraštruktúru, ktorá je zraniteľná voči kybernetickým či fyzickým útokom. Outernet by mal tieto riziá obísť a poskytovať „najrýchlejšiu dostupnú sieť s úplnou suverenitou nad údajmi", Ganley v rozhovore pre Epoch Times za „skutočný prielom".
V ostatných rokoch čelí projekt právnym sporom, za ktorými podľa Ganleyho stojí Čínska komunistická strana. Tá považuje vesmír za nové strategické bojisko technologického a geopolitického vplyvu. Ganley však zdôrazňuje, že ustupovať neplánuje: „Budeme napádať každú žalobu z Číny, tak ako sme to robili doteraz… A všetky vyhráme – presne tak, ako doteraz.“
Po troch rokoch a približne 160 súdnych konaniach podľa neho naďalej trvá tlak zo strany Pekingu. Čínske orgány podľa Ganleyho nechcú pripustiť, aby sieť, ktorú nemôžu kontrolovať, vlastnil niekto iný.