Poľsko si od Švédska kúpi tri nové ponorky

Minister uviedol, že expertný tím poverený hodnotením ponúk odporučil ako prvého partnera Švédsko. „Budujeme novú architektúru bezpečnosti na Baltiku,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že švédska ponuka bola najlepšia vo všetkých hodnotených kritériách.
Podľa ministra obrany by Poľsko chcelo, aby medzivládna dohoda so Švédskom bola podpísaná ešte v tomto roku. Program ORKA má posilniť schopnosti poľských námorných síl v oblasti podmorského prieskumu a obrany.
Poľské vojenské námorníctvo v súčasnosti disponuje len jednou ponorkou sovietskej výroby. Ponorka Orzel bola vyrobená v roku 1985 a vyžaduje časté opravy.