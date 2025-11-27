Veliteľ ukrajinských vtákov zháňa tisíce dobrovoľníkov. A Rusom už poradil, aby si nachystali sviečky

Brovdi, hrdý 50-ročný Ukrajinec maďarského pôvodu, patrí medzi najviac obľúbených veliteľov na Ukrajine. Po vpáde ruských vojsk založil prvý oddiel bezpilotných lietadiel s názvom Vtáky Maďara. Pred vypuknutím vojny úspešne podnikal v poľnohospodárstve, do armády vstúpil ako dobrovoľník.
V posledných mesiacoch sa ukrajinské drony čoraz viac osvedčujú v útokoch ruské ciele, čo sa pripisuje organizačným a bojovým zručnostiam Brovdiho. Bezpilotné systémy brojených síl v celom štáte riadi od leta tohto roku, keď mu prezident Volodymyr Zelenskyj udelil štátne vyznamenanie Hrdina Ukrajiny. S výzvou k mladým Ukrajincom sa Brovdi obrátil na konci októbra. Informoval, že jeho sily hľadajú až 15-tisíc záujemcov. S prvými výsledkami náboru bol veľmi spokojný: „Za prvých 12 hodín prišlo 702 žiadostí," pochvaľoval si vtedy v príspevku na sociálnej sieti Telegram.
Brovdi poznamenal, že viac ako polovica z ponúkaných miest súvisí s civilnými špecializáciami adeptov. Sily, ktorým velí, potrebujú nielen operátorov dronov, ale napríklad aj ľudí, čo zabezpečia ich údržbu a opravu. Pripomeňme, že na fronte sa využívajú nielen útočné tzv. samovražedné drony, ale aj také, ktoré slúžia účelom leteckej rozviedky. „Budeš slúžiť tam, kde si vyberieš, a koho si osobne vyberieš – to je slovo veliteľa," ubezpečil každého potenciálneho záujemcu v príspevku na Telegrame.
Zároveň zdôraznil, má ambíciu, aby príslušníci síl bezpilotných systémov tvorili päť percent celého počtu ozbrojených síl. „V súčasnosti sú to dve percentá, ale pritom preukázateľne zasahujú až 35 percent nepriateľských cieľov," napísal server RBK-Ukrajina. Brovdi si predsavzal, že by to malo byť až okolo 50 percent, keď sa mu podarí zvýšiť počet svojich mužov tak, ako si ideálne predstavuje. Čo sa týka strát živej sily, tvrdí, že za posledných päť mesiacov ukrajinské sily bezpilotných systémov zlikvidovali až 30-tisíc ruských vojakov.
Bezmála mesiac od zverejnenia svojej výzvy teraz oznámil, že už má približne 10-tisíc žiadateľov. Chýba mu ešte tretina, aby splnil stanovený cieľ, ale s týmto doterajším počtom nepochybne môže byť spokojný. Major s prezývkou Maďar spresnil, že medzi prihlásenými je 35 percent civilistov, väčšinu teda tvoria vojaci z iných útvarov.
Medzitým Brovdi varoval Rusov, že je pripravený pomstiť sa za ich stupňujúce sa útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Veľa Ukrajincov si preto muselo zvyknúť na výpadky v dodávkach elektriny. Či v dôsledku samotných útokov alebo riadeného odpájania odberateľov od prenosovej siete pre nedostatok energie. Brovdi sarkasticky na Telegrame poznamenal, že Rusi sa určite prispôsobia blackoutu: „Svetlo, teplo. Bum-bum-bum. Tma, chladno. Zvládnete to. Zápalky, baterky, sviečky. Mimochodom, pokojne použite aj svoje obľúbené girlandy na batérie."
V čiernom humore ešte Brovdi pokračoval: poďakoval sa ruským obyvateľom za to, že na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie po úderoch ukrajinských síl bezpilotných systémov. Vďaka tomu je rád, že má lepší prehľad o zničených cieľoch. Rusov ešte vystríhal, že keby sa pokúsili zahaliť do tmy Kyjev, podobný osud by neminul ich Moskvu.
Rusi majú v zuboch Brovdiho najmä preto, že ukrajinské drony opakovane vážne poškodili ich rafinérie i ropovody. Vo viacerých častiach Ruskej federácie to už viedlo k výpadkom v zásobovaní benzínom. V žalúdku leží aj krajine, odkiaľ pochádza jeho otec: vláda v Budapešti zakázala majorovi Brovdimu vstup na svoje územie po tom, čo pred niekoľkými týždňami ukrajinské bezpilotné lietadlá po úderoch na ruskom území prerušili dodávky ropy do Maďarska.