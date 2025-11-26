Vojenskému lietadlu so Szijjártóom nedovolili pristáť v Banja Luke

Podľa servera telex.hu minister obrany BaH svoj krok zdôvodnil tým, že maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vláda už roky otvorene podporujú bývalého prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodika v jeho konaní, ktoré podkopáva zvrchovanosť, územnú celistvosť a jednotu BaH.
Maďarská strana podľa Heleza neposkytla žiadne jasné vysvetlenie, prečo minister zahraničných vecí priletel vojenským lietadlom.
Členovia maďarskej vlády sa podľa servera klix.ba zámerne vyhýbajú kontaktu so Sarajevom, komunikujú iba so srbskou väčšinou v krajine a navštevujú iba Banja Luku, kam Orbán v roku 2023 priletel takisto vojenským lietadlom.
Szijjártó, ktorý v stredu rokoval v Belehrade, mal vo štvrtok v Banja Luke prevziať na miestnej univerzite čestný doktorát.
Podľa letových údajov bola Szijjártóova cesta na Balkán krátka, keďže po odlete o 08.00 h sa lietadlo maďarských ozbrojených síl Airbus A319–100 s kapacitou 140 cestujúcich vrátilo do Budapešti o 15.00 h, konštatoval server 24.hu.
Szijjártó v stredu v Belehrade po schôdzke so srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Dedovičovou vyhlásil, že Srbsko sa môže spoľahnúť na Maďarsko v zabezpečení dodávok energií a ropná spoločnosť MOL v decembri 2,5-násobne zvýši prepravu ropy a ropných produktov do Srbska, čím pomôže susednej krajine v krízovej situácii.