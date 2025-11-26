Trump oznámil, že Juhoafrická republika nebude pozvaná na summit G20 v Miami

Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že Trump týmto vyhlásením ďalej eskaluje svoju diplomatickú ofenzívu proti JAR.
Spojené štáty minulý týždeň bojkotovali summit lídrov G20 v Johannesburgu. Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa následne odmietol odovzdať predsedníctvo v G20 ďalšej hostiteľskej krajine – Spojeným štátom. Tento krok vyvolal hnev Trumpa, ktorého administratíva kritizovala aj záverečné vyhlásenie G20 zamerané na riešenie klimatickej krízy a ďalších globálnych výziev.Čítajte viac „Utláčate bielych farmárov.“ Trump pre rasizmus nevyšle do JAR delegáciu
V príspevku na sieti Truth Social Trump v stredu oznámil, že Južná Afrika na jeho pokyn „NEDOSTANE pozvánku na summit G20“ v Miami. „Južná Afrika ukázala svetu, že nie je krajinou hodnou členstva v čomkoľvek,“ deklaroval Trump a zopakoval svoje obvinenia z údajného prenasledovania bielych juhoafrických farmárov.
Juhoafrická vláda je terčom útokov amerického prezidenta od jeho návratu do Bieleho domu, a to najmä v súvislosti s údajnou „genocídou“ Afrikáncov, potomkov prvých európskych osadníkov. Vláda JAR tieto tvrdenia rozhodne popiera.
Hovorca úradu juhoafrického prezidenta na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.