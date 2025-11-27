Pravda Správy Svet ONLINE: Kallasová: Mierová dohoda má ukladať povinnosti agresorovi. Mali by sme obmedziť ruskú armádu aj vojenský rozpočet Moskvy

ONLINE: Kallasová: Mierová dohoda má ukladať povinnosti agresorovi. Mali by sme obmedziť ruskú armádu aj vojenský rozpočet Moskvy

Mierová zmluva by mala ukladať podmienky Rusku, ktoré je agresor a nie Ukrajine, ktorá je obeť, tvrdí vrchná diplomatka EÚ Kaja Kallasová. Obmedziť počty vojakov a výšku vojenského rozpočtu by mala Moskva, uvádza.

27.11.2025 06:35
Volodymyr Zelenskyj, Kaja Kallasová Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová počas tlačovej konferencie v pondelok 13. októbra 2025 v Kyjeve na Ukrajine.
debata (33)

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 373 dní
Ruský nočný útok systémom Uragan
Video
vojna na Ukrajine Čítajte viac 1372. deň: Trump: Rusko súhlasí s niektorými ústupkami. Únik telefonátu Witkoffa s Ušakovom má podľa Kremľa za cieľ zmariť mierový proces

6:35 Vysoká predstaviteľka Kaja Kallasová uviedla, že akákoľvek mierová dohoda o ukončení ruskej vojny na Ukrajine by mala uložiť povinnosti agresorovi, a nie obeti, aby sa predišlo opakovaniu invázie v budúcnosti, zatiaľ čo chaotické úsilie o dosiahnutie dohody pod vedením USA pokračuje, uviedol server Yahoo News.

Pôvodný 28-bodový návrh navrhovanej dohody, ktorý vypracovali americkí a ruskí predstavitelia, obsahoval rozsiahle ustanovenia, ktoré jasne uprednostňovali Moskvu, medzi nimi aj požiadavky, aby sa Ukrajina vzdala svojich ambícií v NATO, odovzdala územie, ktoré stále kontroluje, a obmedzila veľkosť svojej armády na 600 000 príslušníkov, píše Yahoo. Po rozhovoroch s ukrajinskou stranou sa niektoré parametre zmenili, zredukoval sa počet bodov a napríklad v prípade armády sa posunul limit na 800-tisíc príslušníkov. O otázke straty územia by mali rokovať prezidenti Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj, ale termín takejto schôdzky nie je známy. S modifikovaným plánom však do Moskvy pôjdu špeciálny vyslanec Steven Witkoff a zať amerického prezidenta Jared Kushner.

Pre Kallasovú by však mal byť prístup opačný.

„Ak chceme zabrániť pokračovaniu tejto vojny, mali by sme obmedziť ruskú armádu a tiež ich vojenský rozpočet,“ povedala v stredu po mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie. „Ak miniete takmer 40 % (rozpočtu) na armádu, budete ju chcieť znova použiť a to je hrozba pre nás všetkých."

„Zamerať by sme sa mali na to, aké ústupky a obmedzenia uvidíme z ruskej strany, aby to nešlo ďalej a aby nemali šancu znova napadnúť,“ uviedla Kallasová.

Podľa Trumpa bude pre Ukrajinu dobré, ak sa dohodne s Ruskom, pretože Rusi majú viac vojakov a vojna by mohla trvať roky – aj keby mali urobiť územné ústupky. Dohodu považuje za skvelú pre obe strany konfliktu.

„V konečnom dôsledku by tieto územia mohli v priebehu najbližších mesiacov pripadnúť Rusku. Takže buď chcete bojovať a stratiť ďalších 50 000 až 60 000 ľudí, alebo chcete niečo urobiť hneď teraz,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One.

Facebook X.com 33 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"