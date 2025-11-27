ONLINE: Kallasová: Mierová dohoda má ukladať povinnosti agresorovi. Mali by sme obmedziť ruskú armádu aj vojenský rozpočet Moskvy

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 373 dní
6:35 Vysoká predstaviteľka Kaja Kallasová uviedla, že akákoľvek mierová dohoda o ukončení ruskej vojny na Ukrajine by mala uložiť povinnosti agresorovi, a nie obeti, aby sa predišlo opakovaniu invázie v budúcnosti, zatiaľ čo chaotické úsilie o dosiahnutie dohody pod vedením USA pokračuje, uviedol server Yahoo News.
Pôvodný 28-bodový návrh navrhovanej dohody, ktorý vypracovali americkí a ruskí predstavitelia, obsahoval rozsiahle ustanovenia, ktoré jasne uprednostňovali Moskvu, medzi nimi aj požiadavky, aby sa Ukrajina vzdala svojich ambícií v NATO, odovzdala územie, ktoré stále kontroluje, a obmedzila veľkosť svojej armády na 600 000 príslušníkov, píše Yahoo. Po rozhovoroch s ukrajinskou stranou sa niektoré parametre zmenili, zredukoval sa počet bodov a napríklad v prípade armády sa posunul limit na 800-tisíc príslušníkov. O otázke straty územia by mali rokovať prezidenti Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj, ale termín takejto schôdzky nie je známy. S modifikovaným plánom však do Moskvy pôjdu špeciálny vyslanec Steven Witkoff a zať amerického prezidenta Jared Kushner.
Pre Kallasovú by však mal byť prístup opačný.
„Ak chceme zabrániť pokračovaniu tejto vojny, mali by sme obmedziť ruskú armádu a tiež ich vojenský rozpočet,“ povedala v stredu po mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie. „Ak miniete takmer 40 % (rozpočtu) na armádu, budete ju chcieť znova použiť a to je hrozba pre nás všetkých."
„Zamerať by sme sa mali na to, aké ústupky a obmedzenia uvidíme z ruskej strany, aby to nešlo ďalej a aby nemali šancu znova napadnúť,“ uviedla Kallasová.
Podľa Trumpa bude pre Ukrajinu dobré, ak sa dohodne s Ruskom, pretože Rusi majú viac vojakov a vojna by mohla trvať roky – aj keby mali urobiť územné ústupky. Dohodu považuje za skvelú pre obe strany konfliktu.
„V konečnom dôsledku by tieto územia mohli v priebehu najbližších mesiacov pripadnúť Rusku. Takže buď chcete bojovať a stratiť ďalších 50 000 až 60 000 ľudí, alebo chcete niečo urobiť hneď teraz,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One.