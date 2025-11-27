Ukrajina má minimálnu šancu na priaznivejšiu dohodu, hovorí analytik Smetana. Prečo Západ nedokáže predstaviť lepší plán?

Mierový plán pre Ukrajinu sa neobmedzuje len na ukončenie bojov. To čo navonok pôsobí ako cesta k ukončeniu vojny môže zásadne ovplyvniť bezpečnostnú pozíciu celej Európy. Podľa analytika Michala Smetanu má Ukrajina v súčasnosti len malú šancu presadiť si inú, pre ňu výhodnejšiu mierovú dohodu.
V rozhovore sa dozviete:
- ako môže vyzerať „ukrajinské víťazstvo“ v aktuálnej fáze vojny – a prečo nebude spravodlivé, ale skôr stabilizačné
- prečo má Ukrajina minimálnu šancu presadiť si priaznivejšiu dohodu
- prečo Západ nedokáže predstaviť jednotný, lepší a realistickejší plán
- akú rolu môže zohrať Turecko – jediný štát, ktorému Rusko pri rokovaniach čiastočne dôveruje
- čo môže Európa reálne urobiť, aby konflikt neskončil v jej neprospech, a kde naráža na limity svojho vplyvu
- ako vyzerá aktuálna situácia na fronte a čo znamená postupné zhoršovanie ukrajinskej pozície
- čo prehliadame pri diskusii o Donbase a Kryme – a prečo tam Rusko nezískalo to, čo tvrdí
- v čom sa môže posilniť strategická pozícia Ruska a ako to zmení bezpečnosť Európy
- aké bezpečnostné záruky môže Ukrajina dostať, ak to nebude vstup do NATO
- ktoré riziká v politických debatách nepočujeme, hoci môžu zásadne ovplyvniť budúcnosť regiónu
„Ukrajinské víťazstvo je naozaj koncept, s ktorým sa dá teraz ťažko pracovať. Myslím si, že tá debata je skôr o tom, ako dosiahnuť stav, ktorý bude dlhodobo stabilný, ale už pravdepodobne nebude nikdy spravodlivý, respektíve v žiadnom súčasnom nastavení, ak by sa zásadným spôsobom nezmenila politika Európy a Spojených štátov smerom k konfliktu a nedošlo k výraznejšej eskalácii a vlastne k nejakej forme tlaku,“ uviedol Smetana.
V podstate je nemysliteľné, aby Ukrajina mohla dosiahnuť víťazstvo v zmysle navrátenie veľkých území vrátane Krymu, povedal analytik a dodal, že to by musela Európa a USA dlhodobo tlačiť na Rusko, aby sa vzdalo maximalistických požiadaviek. V súčasnosti ide o to, či sa tých nejakých maximálnych požiadaviek Rusko vzdá a „rozhodne bude veľmi ťažké niečo z toho vydávať za ukrajinské víťazstvo“.
Podľa Konečného Európa musí byť pripravená na to, že rokovania stroskotajú, lebo návrhy dohody, ktoré by boli bližšie k pozícii Ukrajiny, budú Moskvou odmietnuté. „Vylepšovanie“ mierovej dohody podľa neho nie je cesta.
„Jediná možná zmysluplná stratégia je výrazné zvýšenie tlaku na Rusko… a zároveň väčšia podpora Ukrajiny v tom zmysle, že Rusko nebude schopné dosahovať svoje ciele na bojisku a dostane sa do pozície, kedy uvidí, že nejaká forma vyjednávania je pre neho výhodnejšia,“ uviedol.
Najlepšou dlhodobou bezpečnostnou poistkou pre Ukrajinu by bolo členstvo v NATO, uviedol Konečný, ale reálna situácia je taká, že Ukrajina nemá šancu získať súhlas všetkých členov NATO na vstup do aliancie. Iná forma bezpečnostných záruk však nebude dosahovať silu piateho článku severoatlantickej aliancie.