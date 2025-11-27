Americkí imigrační agenti zadržali príbuznú hovorkyne Bieleho domu

Americké médiá v stredu priniesli informáciu, že matku Leavittovej synovca tento mesiac zadržali previezli z mesta Revere v americkom štáte Massachusettss do deportačného zariadenia v Louisiane. Žena, ktorú menovali ako Brunu Caroline Ferreirovú, má z predchádzajúceho vzťahu syna s Leavittovej bratom Michaelom.
Právny tím, ktorý Fereirovú zastupuje, sa chystá voči jej zadržaniu podniknúť kroky. „Bojujeme za jej prepustenie z tejto protiústavnej väzby. Nemáme žiadne vysvetlenie, prečo bola zadržaná, a ani (ona) ho nedostala,“ uviedla právnická firma pre agentúru DPA.Čítajte viac Americké úrady po nástupe Trumpa zaistili a deportovali už stovky nelegálnych migrantov
Samotná Leavittová sa k prípadu bezprostredne nevyjadrila. Nemenovaný predstaviteľ vlády USA však jej rodinné prepojenie so zadržanou Fereirovou potvrdil pre rozhlasovú stanicu WBUR.
Zadržania ICE sú súčasťou sprísnenej imigračnej politiky USA. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa presadzuje deportácie ľudí, ktorí údajne žijú v krajine bez platných dokladov, pripomína DPA.
Podľa informácií stanice NBC News žena pôvodom z Brazílie údajne nebývala so svojím synom; jedenásťročný chlapec trvalo býva so svojím otcom v New Hampshire už od svojho narodenia, vyplýva z vyjadrení osoby oboznámenej s prípadom. Podľa nej tiež Leavittová a Fereirová spolu už niekoľko rokov nehovorili.Čítajte viac Trump nariadil nasadenie vojakov v meste Portland
Podľa online zbierky, ktorú na pomoc Fereirovej zriadili jej príbuzní, prišla žena do Spojených štátov spolu so svojimi rodičmi ešte v roku 1998 a doteraz v USA legálne býva v rámci programu DACA, určeného pre detských prisťahovalcov.
DACA je ochranný status pre osoby, ktoré vstúpili do USA nelegálne so svojimi rodičmi ako deti. Tento status však môže byť odobratý napríklad v prípade, ak sa daná osoba dopustí trestného činu.
Hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti USA Tricia McLaughlinová pre WBUR uviedla, že Fereirová už minulosti bola zadržaná za napadnutie.Čítajte viac V imigračnom úrade v Dallase sa strieľalo, zomreli dvaja ľudia. Útočník mal byť ostreľovač, na nábojoch sa našli heslá
Michael Leavitt pre WMUR uviedol, že Ferreirová udržiavala s ich spoločným synom vzťah, ale chlapec s ňou od jej zadržania 12. novembra nehovoril. Situáciu opísal ako ťažkú a uviedol, že pre svojho syna chce len to najlepšie, cituje CNN. Leavitt bol s Fereirovou v minulosti zasnúbený.
Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia pokúsil program DACA ukončiť, najvyšší súd však rozhodol, že jeho administratíva na to nepodnikla potrebné kroky. Niektorí príjemcovia programu DACA boli medzi zatknutými v rámci súčasného rozsiahleho presadzovania imigračného práva jeho administratívou.
V nedávnom vyhlásení pre agentúru AP hovorkyňa ministra vnútornej bezpečnosti Tricia McLaughlinová uviedla, že tí, ktorí majú status v rámci programu z éry exprezidenta Baracka Obamu, „nie sú automaticky chránení pred deportáciami.“ „DACA v tejto krajine neudeľuje žiadnu formu právneho statusu,“ dodala.