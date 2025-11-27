FOTO+VIDEO: Horiace inferno v Hongkongu. Obetí požiaru obytného komplexu môžu byť stovky

Oheň vypukol v stredu okolo 13:00 SEČ a zasiahol komplex, kde je asi 2000 bytových jednotiek, v ktorých bývalo 4800 ľudí. Panuje podozrenie, že niektoré materiály na vonkajších stenách výškových budov nespĺňali normy požiarnej odolnosti, čo umožnilo neobvykle rýchle šírenie ohňa. Polícia tiež uviedla, že pri oknách na každom poschodí našla polystyrén, ktorý je vysoko horľavý.
Úrady v stredu neskoro večer SEČ oznámili, že zadržali troch mužov vo veku od 52 do 68 rokov: dvoch riaditeľov a jedného technického konzultanta stavebnej spoločnosti. Dnes policajti prehľadali kanceláriu spoločnosti Prestige Construction & Engineering Company, ktorá mala na starosti renovácie v komplexe.
Správca mesta John Lee uviedol, že vláda sa bude tejto katastrofe venovať prednostne. Pozastaví tiež propagáciu volieb do mestského zákonodarného zboru, ktoré sa majú konať 7. decembra; Lee ale nepovedal, či budú odložené.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyjadril sústrasť pozostalým vrátane rodiny hasiča, ktorý pri zásahu prišiel o život. Siov taiwanský náprotivok prezident Laj Čching-te na sociálnej sieti X tiež zaslal svoju kondolenciu. Vyzval k spoločným modlitbám a všetkým „hongkonským priateľom“, ktorí prišli o život, aj ich rodinám vyjadril hlbokú sústrasť.Čítajte viac Požiar vežiakov v Hongkongu má najmenej 36 obetí. Osud takmer 300 osôb nie je známy
Päť čínskych firiem, medzi nimi Bytedance či Xiaomi, dnes na podporu obetí požiaru zaslalo 75 miliónov hongkonských dolárov (asi 8,3 milióna eur). Čínsky Červený kríž prispel dvoma miliónmi jüanov (asi 243-tisíc eur), napísala agentúra Reuters.
Stredajší požiar je najtragickejší v Hongkongu za posledné desiatky rokov. V novembri 1996 zahynulo 41 ľudí v komerčnej budove v Kowloone pri požiari, ktorý trval asi 20 hodín.
Bambusové lešenie je povolené v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda už začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.
Hongkonské úrady medzitým informovali, že skontrolujú všetky bytové komplexy, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, uviedol vo štvrtok najvyšší predstaviteľ mesta. „Vláda okamžite zabezpečila kontroly všetkých bytových komplexov v meste, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, aby sa preskúmala bezpečnosť lešenia a stavebných materiálov,“ uviedol predseda vlády Hongkongu John Lee v príspevku na Facebooku.