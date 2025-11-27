Pravda Správy Svet V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zastavená bola všetka doprava vrátane MHD

V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zastavená bola všetka doprava vrátane MHD

V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ľudia z okolitých budov sa evakuovali, zastavená bola všetka doprava vrátane MHD.

27.11.2025 09:44 , aktualizované: 10:55
Únik sa asi po hodine podarilo zastaviť. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči.

Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu plynu merali aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.

Na mieste bola tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach na Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla ráno na sieti X. Polícia nakoniec asi po hodine informovala, že doprava je už obnovená. Podľa záchranárov sa nikomu nič nestalo.

