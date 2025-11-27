Britská armáda pozastavila používanie vozidiel Ajax, vojakom v nich bolo nevoľno

„Malý počet vojakov pocítil nevoľnosť z príliš veľkého hluku a vibrácií po tom, ako sa zúčastnili na cvičení v obrnenom vozidle Ajax,“ informovalo ministerstvo obrany. Tento problém sa podľa neho týkal približne 30 ľudí. Viacerých z nich stále ošetrujú, zvyšok lekári uznali za spôsobilých výkonu služby. Podľa denníka The Times niektorí vojaci po približne 15-minútovej jazde vo vozidlách zvracali, iní sa nekontrolovateľne triasli.
Ministerstvo obrany tento mesiac vozidlá označilo za bezpečné. Po víkendovom cvičení však námestník pre obrannú pripravenosť a priemysel Luke Pollard požiadal armádu, aby pozastavila používanie vozidiel Ajax pre výcvik a vojenské cvičenia, zatiaľ čo bude vyšetrovať víkendové udalosti. „Malý počet testov vozidiel bude pokračovať, aby bolo možné identifikovať a vyriešiť prípadné problémy,“ spresnilo ministerstvo obrany.Čítajte viac Francúzske Bastiony sú už na Ukrajine. Tvrdé panciere dorazili po rokoch čakania
Pollard na začiatku novembra povedal, že vozidlá Ajax sú najmodernejšími stredne ťažkými obrnenými vozidlami na svete. „Máme k dispozícii viac ako celú eskadru pripravenú na nasadenie, pripravenú bojovať a pripravenú zvíťaziť. Ďalší sú na ceste,“ doplnil.Čítajte viac Vlk spod Tatier loví ruskú korisť: Ukrajinci testujú nový zbraňový systém zo Slovenska a chvália si ho
Britská armáda mala obrnené vozidlá Ajax pôvodne začať používať v roku 2019. Vývoj sa však oneskoril, pretože pri testovaní vozidiel vibrácie spôsobili vojakom zranenia.
Z plánovaných 589 vozidiel Ajax vyrobila spoločnosť General Dynamics zatiaľ vyše 160. Pred pozastavením ich používania odhady uvádzali, že sa plné prevádzkové kapacity programu nepodarí dosiahnuť ešte štyri roky. Ajax má nahradiť obrnené vozidlá CVR(T), ktoré britská armáda používa od roku 1971.