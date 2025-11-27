Pravda Správy Svet Britská armáda pozastavila používanie vozidiel Ajax, vojakom v nich bolo nevoľno

Britská armáda pozastavila používanie vozidiel Ajax, vojakom v nich bolo nevoľno

Britská armáda pozastavila používanie obrnených vozidiel Ajax po tom, čo sa vojakom urobilo pri cvičení nevoľno z nadmerného hluku a vibrácií. Informoval o tom server BBC, podľa ktorého zákaz prišiel len niekoľko týždňov po tom, ako britská vláda uviedla, že je presvedčená o záujme spojencov z NATO kúpiť tieto obrnené vozidlá vyrábané v južnom Walese.

27.11.2025 10:25
obrnené vozidlo Ajax Foto:
Britské obrnené vozidlo Ajax.
debata (6)

„Malý počet vojakov pocítil nevoľnosť z príliš veľkého hluku a vibrácií po tom, ako sa zúčastnili na cvičení v obrnenom vozidle Ajax,“ informovalo ministerstvo obrany. Tento problém sa podľa neho týkal približne 30 ľudí. Viacerých z nich stále ošetrujú, zvyšok lekári uznali za spôsobilých výkonu služby. Podľa denníka The Times niektorí vojaci po približne 15-minútovej jazde vo vozidlách zvracali, iní sa nekontrolovateľne triasli.

Rusi prišli o 17 obrnených vozidiel, Ukrajinci odrazili ich útok
Video

Ministerstvo obrany tento mesiac vozidlá označilo za bezpečné. Po víkendovom cvičení však námestník pre obrannú pripravenosť a priemysel Luke Pollard požiadal armádu, aby pozastavila používanie vozidiel Ajax pre výcvik a vojenské cvičenia, zatiaľ čo bude vyšetrovať víkendové udalosti. „Malý počet testov vozidiel bude pokračovať, aby bolo možné identifikovať a vyriešiť prípadné problémy,“ spresnilo ministerstvo obrany.

Bojové vozidlo Bastion Čítajte viac Francúzske Bastiony sú už na Ukrajine. Tvrdé panciere dorazili po rokoch čakania

Pollard na začiatku novembra povedal, že vozidlá Ajax sú najmodernejšími stredne ťažkými obrnenými vozidlami na svete. „Máme k dispozícii viac ako celú eskadru pripravenú na nasadenie, pripravenú bojovať a pripravenú zvíťaziť. Ďalší sú na ceste,“ doplnil.

Wolf 25 AD, zbraňový systém Čítajte viac Vlk spod Tatier loví ruskú korisť: Ukrajinci testujú nový zbraňový systém zo Slovenska a chvália si ho

Britská armáda mala obrnené vozidlá Ajax pôvodne začať používať v roku 2019. Vývoj sa však oneskoril, pretože pri testovaní vozidiel vibrácie spôsobili vojakom zranenia.

Z plánovaných 589 vozidiel Ajax vyrobila spoločnosť General Dynamics zatiaľ vyše 160. Pred pozastavením ich používania odhady uvádzali, že sa plné prevádzkové kapacity programu nepodarí dosiahnuť ešte štyri roky. Ajax má nahradiť obrnené vozidlá CVR(T), ktoré britská armáda používa od roku 1971.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #obrnené vozidlo #bojové obrnené vozidlo
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"