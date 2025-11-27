V bojoch proti Rusku na Ukrajine zahynul mladý Čech, uviedla škola, kde študoval

Riaditeľ Strednej umeleckopriemyselnej školy Uherské Hradište Ivo Savara povedal, že mladík na škole študoval do tretieho ročníka, potom z nej odišiel. Matka kontaktovala triednu učiteľku s informáciou, že zomrel. Podľa dostupných informácií ČTK ide o piateho českého občana, ktorý padol v bojoch na území Ruskom napadnutej krajiny.
Škola o udalosti informovala na facebooku po dohode s matkou. „Minulý týždeň nás zasiahla smutná správa. Vo vojne na ukrajinskom fronte pri Izjume zahynul náš bývalý študent kamenosochárskeho odboru, Jirka Kotrla. Mal 27 rokov. Česť jeho pamiatke,“ uviedla škola.
Hovorca českej diplomacie k informáciám zverejneným školou povedal, že ministerstvo o prípade vie. „Komunikujeme s rodinou, ale detaily oznamovať nebudeme,“ dodal.
Triednou učiteľkou mladíka bola Karla Stránská. „Jirka mi utkvel v pamäti, bol výtvarne talentovaný, mal veľký zmysel pre detail, bol poctivý, dokázal s úlohou stráviť veľa času, išiel do hĺbky a všetko bral vážne,“ povedala dnes ČTK učiteľka. Učitelia na danom odbore našli jeho práce, ktoré robil v treťom ročníku, a odovzdajú ich matke.
Starosta Uherského Hradišťa Stanislav Blaha (ODS) o úmrtí muža informácie nemá.
Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu šrapnelom na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.