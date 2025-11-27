V trezore jej našli 10 kg zlata. Bangladéšska expremiérka dostala za korupciu 21 rokov väzenia

Sedemdesiatosemročná expremiérka je v súčasnosti v exile v Indii o odmieta súdne príkazy na návrat do Bangladéša. Osobitný tribunál ju 17. novembra v neprítomnosti odsúdil na trest smrti obesením. Vadžídová tento proces označila za „zaujatý a politicky motivovaný“.
Protikorupčná komisia (ACC) podala proti Vadžídovej ďalšie tri žaloby týkajúce sa násilného obsadzovania pozemkov na predmestí hlavného mesta Dháka.
Zlato si nechala
Protikorupčné úrady ešte v stredu informovali, že z bankových trezorov Vadžídovej zaistili takmer desať kilogramov zlata v podobe mincí, tehličiek a šperkov v celkovej hodnote 1,3 milióna dolárov. Predstavitelia Centrálnej spravodajskej služby (CIC) spadajúcej pod Národnú daňovú správu uviedli, že zlato našli v trezoroch, ktoré boli zabavené ešte v septembri.
„Na základe súdneho príkazu sme otvorili trezory a našli sme približne 9,7 kilogramu zlata patriaceho bývalej premiérke," anonymne pre AFP potvrdil popredný predstaviteľ CIC.
Vyšetrovatelia uviedli, že Vadžídová nedala časť darov, ktoré dostala počas svojho funkčného obdobia, do štátnej pokladnice tak, ako to vyžaduje zákon.
„(Vadžídová) zaobchádzala s verejným pozemkom ako so súkromným majetkom, chcela si ulievať zo štátnych zdrojov a manipulovala úradné postupy v prospech seba a blízkych príbuzných,“ dodal sudca.
Okrem expremiérky dostali päťročný väzenský trest aj jej dve deti – syn Sadžíb Vadžíd, ktorý žije v USA, a dcéra Sájamá, ktorá bola predstaviteľkou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Štátny zástupca oznámil, že proti rozsudku v korupčných prípadoch podá odvolanie, pričom vyjadril nespokojnosť s verdiktom, keďže žiadali maximálny trest. „Budeme konzultovať s naším klientom a protikorupčnou komisiou a potom rozhodneme o ďalšom postupe,“ povedal.
Vadžídová je tiež stíhaná v ďalších troch prípadoch korupcie spolu so svojou sestrou a jej deťmi vrátane britskej poslankyne Tulip Siddiqovej.
Bangladéš je podľa AFP od konca vlády Vadžídovej v politickom chaose a počas kampane pred očakávanými voľbami naplánovanými na február 2026 došlo k násiliu.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Protesty vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.