Ukrajina sa s Medzinárodným menovým fondom dohodla na podmienkach úverového programu za 8,1 miliardy dolárov

„Očakáva sa, že program podnieti rozsiahlu externú podporu, aby Ukrajina získala chýbajúce financie,“ uviedol zástupca MMF Gavin Gray. Ten viedol tím, ktorý za MMF navštívil Ukrajinu a rokoval tam o poskytnutí ďalšej pomoci. Gray dodal, že Ukrajine na obdobie 2026 až 2029 chýba približne 136,5 miliardy dolárov.
Nový úverový program nahrádza súčasnú tzv. rozšírenú úverovú facilitu (EFF) v objeme 15,6 miliardy dolárov, ktorá bola Ukrajine schválená v marci 2023. Zmyslom novodohodnutého programu je podľa fondu pomôcť Kyjevu udržiavať makroekonomickú stabilitu a posilniť verejné financie v čase, keď vojna proti Rusku naďalej zaťažuje rozpočet Ukrajiny.
Ukrajinskí činitelia už skôr uviedli, že program MMF je kľúčový na to, aby si Kyjev zabezpečil financovanie od ďalších partnerov, vrátane reparačnej pôžičky. Ukrajina sa štvrtým rokom bráni ruskej vojenskej invázii a väčšinu príjmov vynakladá na to, aby odrážala postup ruských vojsk.
Dohoda podľa ukrajinskej premiérky Julije Svyrydenkovej ukazuje, že ekonomika jej krajiny je napriek vojne odolná. Sľúbila pokračovanie reforiem a vyzvala na podporu pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok. „Vláda pripravila štátny rozpočet na rok 2026 v súlade s rámcom nového programu MMF," napísala Svyrydenková na sieti X. "Počítame s podporou poslancov parlamentu pri hlasovaní o rozpočte ako celku," dodala.
Nový program môže byť podľa MMF predložený na schválenie výkonnej rade fondu po dokončení predchádzajúcich opatrení a za predpokladu „adekvátnych finančných záruk od darcov". Európska únia zrýchlila úsilie o dosiahnutie dohody na schéme využitia zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine, vzhľadom na to, že na októbrovom summite sa nepodarilo dohodnúť, ako mrazené ruské štátne aktíva v Európe v objeme 162 miliárd dolárov využiť ako pôžičku pre Kyjev.
Predchádzajúci program MMF, dohodnutý v roku 2023 na štyri roky, predpokladal, že konflikt na Ukrajine sa podarí vyriešiť do konca roka 2025. Pokračovanie programu tak znehodnocuje predchádzajúce analýzy, vrátane analýzy udržateľnosti dlhu, upozorňuje agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že je pripravený presadiť rámec pre ukončenie vojny podporovaný Spojenými štátmi. Ukrajina sa obáva, že bude nútená prijať dohodu postavenú prevažne na ruských podmienkach.
Ukrajina doteraz v rámci svojho existujúceho programu dostala okolo 10,6 miliardy dolárov, uvádza ministerstvo financií v Kyjeve.
Ceny ukrajinských dlhopisov denominovaných v dolároch dnes ráno spevňovali, pri emisiách splatných v rokoch 2034, 2035 a 2036 sa zvýšili o viac ako jeden cent. Cena dlhopisov v nominálnej hodnote jeden dolár splatných v roku 2034 sa pohybovala v blízkosti 45,40 centa, ukazovali dáta spoločnosti LSEG. Ostatní dvaja sa obchodovali za 56 centov.