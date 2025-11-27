Gruzínec, ktorý chcel v električke upáliť svoju manželku, dostal doživotie

„Nie ste monštrum, ste človek, ktorý na seba naložil ťažkú vinu,“ povedal sudca Uwe Tonndorf. Poznamenal, že 47-ročný muž nechcel, aby jeho žena viedla samostatný život. Čin potom Tonndorf prirovnal k verejnej poprave.
Ženu sa muž pokúsil upáliť v električke v Gere, kde ju polial benzínom a zapálil. Následne z miesta utiekol, ale neskôr sa polícii vzdal. Žene vtedy pomohol vodič električky, ktorý ju uhasil hasiacim prístrojom.
Prípad vyvolal v Nemecku debatu o takzvanej femicíde, kedy sú vraždy žien motivované pohlavím obete. Magazín Der Spiegel v októbri napísal, že počet zaznamenaných prípadov násilia proti ženám v Nemecku stúpa. Podľa Spolkového kriminálneho úradu (BKA) sa vyšetrovatelia v roku 2023 venovali 180 715 prípadov domáceho násilia na ženách, o rok skôr ich pritom bolo 171 076. Kriminalisti vychádzajú z toho, že takýchto prípadov je výrazne viac, obete ich ale neohlásia.