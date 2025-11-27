Počet obetí záplav v Thajsku stále stúpa, obete hlásia aj zo susednej Malajzie

Hladina vody podľa thajských úradov ráno v mnohých zasiahnutých provinciách klesla, ale v niektorých oblastiach zostáva stále vysoko. Predpokladá sa, že voda bude opadávať vo všetkých provinciách až do dnešného včera, uvádza agentúra AP.
Hovorca thajskej vlády na tlačovej konferencii v Bangkoku uviedol, že počet obetí v provincii Songkchlá vzrástol na 55. Spolu pri záplavách zomrelo 82 ľudí.
Premiér Anutin Čánvirakun začiatkom tohto týždňa vyhlásil v provincii Songkchlá stav núdze. Tretie najväčšie thajské mesto Chat Jaj, ležiace v tejto provincii, bolo po tri dni odrezané od zvyšku kráľovstva. Voda v meste zaplavila aj prvé poschodie štátnej nemocnice.
Thajské ministerstvo zdravotníctva kvôli tomu zriadilo v oblasti osem poľných nemocníc. Ministerstvo ďalej uviedlo, že dnes bolo z miesta letecky prepravených 20 pacientov v kritickom stave. Letecky boli do provincie zároveň dodané zásoby potravín zdravotníckemu personálu a zvyšným pacientom v Chat Jaj.
Povodne spôsobili vážne narušenie premávky a uväznili tisíce ľudí. Dodávky elektriny a vody boli v mnohých oblastiach prerušené.
Záplavy, ktoré sužujú obe krajiny od minulého víkendu, zasiahli 12 thajských provincií a osem štátov v susednej Malajzii. Počas jediného dňa minulý týždeň v meste Chat Jaj napršalo 335 milimetrov zrážok, čo je rekordné množstvo za posledných 300 rokov.