„Ja a Tito.“ Trump podporil pravicového kandidáta vo voľbách v Hondurase, konkurentov označil za komunistov

„Jediný skutočný priateľ slobody na Hondurase je Tito Asfura,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social, v ktorom Asfuru označil jeho prezývkou. „Ja a Tito môžeme spolupracovať v boji proti narkokomunistom a poskytnúť obyvateľom Hondurasu potrebnú pomoc,“ dodal šéf Bieleho domu.
Stredoamerickej krajine od roku 2022 vládne prezidentka Xiomara Castrová z ľavicovej strany Libre. Hlava štátu nadviazala úzke vzťahy s Kubou a Venezuelou, ktoré Trumpova administratíva považuje za diktatúry.
Trump vo svojom príspevku tiež napísal, že kandidátka vládnucej strany Moncadaová je komunistka, zatiaľ čo Nasralla, kandidát za Liberálnu stranu, je podľa Trumpa „hraničný komunista“, ktorý kandiduje, aby odčerpal hlasy od Asfuru. Ani jeden z týchto kandidátov sa nepovažuje za komunistu, píše agentúra Reuters.
„Ovládnu (venezuelský prezident Nicolás) Maduro a jeho narkoteroristi ďalšiu krajinu, ako to urobili na Kube, v Nikarague a Venezuele?" napísal Trump s tým, že Asfura sa podľa neho Madurovi postaví ako jediný kandidát, ktorý presadzuje demokraciu.
Americká vláda minulý týždeň oficiálne označila za zahraničnú teroristickú organizáciu takzvaný Kartel slnkom (Cartel de los Soles), ktorý podľa Washingtonu vedie venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho blízki spolupracovníci. Venezuelská vláda to poprela, žiadny taký kartel podľa nej neexistuje.
Víťaz nedeľných prezidentských volieb bude v Hondurase vládnuť od budúceho roka do roku 2030. Niektorí politickí analytici sa podľa Reuters obávajú, že viac ako jeden kandidát by sa mohol vyhlásiť víťazom vzhľadom na to, že súboj je podľa predvolebných prieskumov tesný.