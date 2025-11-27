Moskva opakovane ubezpečovala, že nezaútočí na Ukrajinu, kým Putin vo februári 2022 vydal rozkaz na vpád vojsk do susednej krajiny a rozpútal tak najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej agresii štvrtý rok.
Putin označil americký plán za možný základ budúcich mierových dohôd
Americký návrh by sa mohol stať základom pre budúce dohody o ukončení vojny na Ukrajine, vyhlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin na návšteve v hlavnom meste Kirgizska Biškeku. Putin podľa tlačových agentúr tiež vyhlásil, že Rusko je pripravené potvrdiť, že nemá v úmysle napadnúť Európu.