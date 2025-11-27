Kaliňák sa v kauze darovania migov Ukrajine nevzdáva, podal sťažnosť

Informoval o tom portál Aktuality.sk. Stíhanie vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine predošlou vládou bolo nedávno zastavené. Bratislavská krajská prokuratúra potvrdila, že špeciálny tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany Ukrajine. Trestné stíhanie bolo vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokuratúra vysvetlila, že podľa vyšetrovateľa bol dostatočne odôvodnený záver, že skutok nie je trestným činom a nie je preto dôvod na postúpenie veci. Vyšetrovacími úkonmi vykonanými po začatí trestného stíhania sa totiž nepodarilo preukázať, že by bola spôsobená Slovensku škoda.
Proti tomu, že Slovensku darovaním stíhačiek MiG-29 nebola spôsobená škoda, minister ostro vystúpil. Toto tvrdenie označil za škandál. Kaliňák 12. novembra zdôraznil, že sa nedá povedať, že nevznikla škoda. „Bola snáď náhrada? Má snáď štát náhradu iných bojových lietadiel za tých 14? To je absurdné,“ vyhlásil minister s tým, že by bral, keby vyšetrovateľ povedal relevantné dôvody pre zastavenie stíhania, no vyzerá to podľa neho tak, že sa prípadu chcel zbaviť alebo sa možno bojí, že sa mu niekto pomstí v prípade obvinenia. „Mohol to zastaviť z racionálnych dôvodov, lebo to je jeho slobodné rozhodnutie, mohol to zastaviť, lebo to nepovažuje za trestný čin, ale z dôvodu, že nebola spáchaná škoda?“ dodal Kaliňák s tým, že je to neuveriteľné a podajú v tejto veci sťažnosť. Súčasne odkázal exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (Demokrati), že ak čaká ospravedlnenie, tak sa ho nikdy nedočká.Čítajte viac Zvrat v kauze darovania stíhačiek Ukrajine: Vyšetrovateľ zastavil stíhanie, nejde o trestný čin
Rezort obrany svoje slová dodržal a sťažnosť podal. Hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová pre portál Aktuality.sk uviedla, že v predmetnej veci nebola doposiaľ predložená sťažnosť dozorujúcemu prokurátorovi. „Od vyšetrovateľa Policajného zboru disponujeme informáciou, že sťažnosť bola podaná, avšak doposiaľ nebola odôvodnená,“ uviedla Kováčová. Polícia sa zatiaľ v tejto súvislosti nevyjadrila. „K uvedenému sa aktuálne nie je možné vyjadriť, nakoľko je prípravné konanie neverejné,“ uviedlo pre portál Prezídium Policajného zboruČítajte viac Minister práce sa Naďovi neospravedlní, stojí si za tým, že vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu