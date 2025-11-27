Pápež Lev XIV. na svojej prvej zahraničnej ceste. V Turecku vyzval k zblíženiu národov

Pápež v príhovore vyzdvihol Turecko ako most medzi rôznymi kontinentmi a dôležitú medzinárodnú križovatku. To sa podľa neho premieta aj do pestrosti spoločnosti. „Spoločnosť žije, keď je pluralitná – občiansku spoločnosť z nej robí mosty, ktoré spájajú ľudí,“ uviedla hlava katolíckej cirkvi. Pápež tiež vyzdvihol rastúcu úlohu žien v tureckej spoločnosti a ich vplyv na medzinárodné záležitosti.
Pápež povedal, že kresťania sa chcú pozitívne podieľať na vytváraní jednoty Turecka. „V spoločnosti, ako je tá turecká, kde je viditeľná úloha náboženstva, je zásadné ctiť dôstojnosť a slobodu všetkých detí božích – mužov a žien, miestnych a cudzincov, chudobných a bohatých,“ uviedol pápež. V minulosti pritom Turecko riešilo nenávistné činy proti utečencom a miestni kresťania sa sťažujú na niektoré prípady nátlaku zo strany tureckých úradov, ktoré podliehajú vláde prezidenta Erdogana, ktorý presadzuje konzervatívny islam.
„Pán prezident, nech je Turecko faktorom stability a zblíženia ľudí v prospech spravodlivého a trvajúceho mieru," uviedol pápež. Podľa neho sa teraz svet nachádza „vo veľmi konfliktnej fáze na globálnej úrovni". „Nesmieme ustúpiť tomuto posunu. V hre je budúcnosť ľudstva," uviedla hlava katolíckej cirkvi. Podľa nej vojny a konflikty odčerpávajú energiu na presadzovanie skutočných priorít, ktoré vidia v mieri, boji proti chudobe či ochrane životného prostredia. „Dnes viac ako inokedy potrebujeme ľudí, ktorí podporia dialóg a budú ho vykonávať s pevnou vôľou," uviedol pápež.
Erdogan podľa agentúry AP povedal, že pre región je kľúčová palestínska otázka. Vatikán ocenil za jeho pevný postoj v tejto veci. Vatikán sústavne vyzýval na prímerie v Pásme Gazy a katolícki predstavitelia kritizovali vojnu. Vatikán tiež uznal Štát Palestína a podporuje dvojštátne riešenie konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom.
Lev XIV. dnes v Turecku začal prvú zahraničnú cestu svojej vlády. V Ankare rokoval s Erdoganom a ešte dnes sa presunie do Istanbulu. V piatok sa vydá na miesto konania ničejského koncilu, ktorého sa tento rok pripomína 1700. výročie. V Turecku zostane do nedele, kedy odletí do Libanonu. Návštevu ukončí návratom do Vatikánu v utorok 2. decembra.