FBI: Prípad streľby na členov Národnej gardy sa vyšetruje ako teroristický čin

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vo štvrtok oznámil, že začal rozsiahle vyšetrovanie „teroristického útoku“ po streľbe na príslušníkov Národnej Gardy USA v blízkosti Bieleho domu vo Washingtone. Informoval o tom riaditeľ FBI Kash Patel, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP a stanice CNN.

27.11.2025 17:42
Páchateľom stredajšej streľby bol podľa amerických úradov 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021. Podozrivý údajne autom prešiel celé USA – z Bellinghamu vo Washingtone na západnom pobreží až do hlavného mesta Washington na východnom pobreží.

FBI momentálne vyšetruje, ako a prečo afganský štátny príslušník cestoval až do hlavného mesta, kde postrelil členov Národnej gardy. Úrad už vypočul všetkých v dome podozrivého a vykonal niekoľko domových prehliadok. Príslušníci úradu budú taktiež vyšetrovať kontakty podozrivého s americkými silami v Afganistane, ako aj jeho známych v USA a v zahraničí.

Postrelených členov Národnej gardy medzičasom identifikovali ako 20-ročnú Sarah Beckstromovú a 24-ročného Andrewa Wolfea, dodala prokurátorka Jeanine Pirrová. Obaja podstúpili operáciu, no aj naďalej sú v kritickom stave.

Podľa zistení útočník pri streľbe použil revolver kalibru .357. Strelec čelí obvineniu z útoku s úmyslom zabiť. Pirrová dodala, že končené obvinenie bude čiastočne závisieť od toho, či členovia gardy prežijú. V prípade, že postrelení vojaci zomrú, bude muž obvinený z vraždy prvého stupňa.

Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová vo štvrtok v televízii Fox News tiež naznačila, že vláda by mohla žiadať trest smrti, uviedla CNN.

