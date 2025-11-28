Ušakov je žiak Primakova. Chváli sa otočkou nad Atlantikom. Prečo sa naňho Putin spolieha viac ako štvrťstoročie?

Kým Putin pochádza z Petrohradu, naopak, Ušakov sa narodil v Moskve. Má už 78 rokov, čiže je o päť rokov starší od svojho šéfa, u ktorého pôsobí vo funkcii poradcu pre zahraničnú politiku.
Pripomeňme, že v uniknutom telefonáte to vyzeralo tak, že Ušakov si takpovediac natrel Witkoffa ako maslo na chlieb. Nečudo, veď ide o veterána ruskej diplomacie a o amerického realitného magnáta bez diplomatických skúseností.
Veľvyslanec v USA v období 1999 – 2008
Za veľvyslanca v USA si Ušakova vybral v januári 1999 prezident Boris Jeľcin a premiér Jevgenij Primakov. Ambasádu riadil nezvyčajne dlho: až do mája 2008, čo jasne napovedá, že v Kremli s ním boli veľmi spokojní. (Diplomati spravidla bývajú vysielaní na misiu do zahraničia približne na päť rokov.)
V marci 1999 sa Ušakov chystal privítať Primakova na letisku pri Washingtone, keď mal prísť na oficiálnu návštevu do Bieleho domu. Nakoniec mu ruku nepodal, pretože prispel k tomu, aby premiér svoju cestu náhle zrušil. Agentúra TASS v roku 2016 citovala Ušakova, že sa vtedy dozvedel o plánovanom bombardovaní Juhoslávie členskými štátmi NATO. „Som hrdý na to, že som sa hoci len mikroskopickým spôsobom podieľal na známej obrátke Jevgenija Maximoviča nad Atlantikom," zdôraznil. Objasnil, že informáciu o chystaných útokoch na režim Slobodana Miloševiča posunul Primakovovi, ktorý sa nachádzal v Írsku. Jeho lietadlo tam malo medzipristátie, aby doplnilo palivo.
Ušakov pokračoval, že Primakov sa telefonicky spojil s viceprezidentom USA Alom Gorom. „Prvý rozhovor nič neosvetlil, ale počas druhého Gore konečne potvrdil, že sa začína vojenská operácia v Juhoslávii. Jevgenij Maximovič potom urobil rozhodnutie, ktoré vyzeralo smelo a drzo, o chvíľu sa stalo historickým rozhodnutím," poznamenal Ušakov.
Zmena dráhy letu získala prezývku otočka Primakova nad Atlantickým oceánom. Bol to moment, keď sa viac-menej začali zhoršovať americko-ruské vzťahy. Kým s rozhodnutím NATO na summite v júli 1997 rozšíriť alianciu o Česko, Poľsko a Maďarsko sa v Kremli zmierili, naopak, bomby padajúce na Juhosláviu už považovali za prekročenie červenej čiary v Európe.
Aj v najťažších chvíľach treba hovoriť so všetkými
Pri inej príležitosti Ušakov podčiarkol, že sa považuje takpovediac za žiaka či odchovanca Primakova. „Aj v najťažších chvíľach treba hovoriť so všetkými," dá sa stručne parafrázovať téza Jeľcinovho premiéra, o ktorú sa opiera Ušakov. Keď Primakov urobil otočku nad Atlantikom, túto zásadu však jednoznačne porušil… Ešte o ňom doplňme, že bol nielen skúsený politik, ktorý predtým najprv dva roky vykonával funkciu šéfa diplomacie a potom päť rokov riadil zahraničnú rozviedku. Ktovie, možno inšpiroval Ušakova v oboch sférach..
A bohvie, možno sa pracovný pobyt Ušakova vo Washingtone mohol ešte predĺžiť na jar 2008. Do Moskvy sa vrátil v čase, keď sa Putin stal predsedom vlády, lebo ústava mu neumožňovala tretíkrát v rade kandidovať v prezidentských voľbách (do Kremľa sa v máji 2008 na štyri roky dočasne dostal Dmitrij Medvedev). Putin si vybral Ušakova za zástupcu vedúceho úradu vlády. Keď sa v máji 2012 vrátil na čelo štátu, svojho pomocníka si vzal so sebou do Kremľa a vymenoval ho za poradcu pre zahraničnú politiku. Túto funkciu Ušakov zastáva doteraz.
V Rusku sa už dlhé roky hovorí, že Ušakov má väčšie slovo ako šéf diplomacie Sergej Lavrov. Inak povedané, že tento Putinov poradca je označovaný za architekta ruskej zahraničnej politiky.
V roku 2018 sa Ušakov počas svojho vystúpenia na podujatí venovanom Primakovovi sťažoval, že situácia na medzinárodnej politickej scénu mu pripadá ako futbal, ktorý sa hrá podľa pravidiel v džude (použil Putinov výrok). „Dodal by som, že sa mi zdá, že sa snažia vnútiť nám americký futbal, ale priznajme si, že málokto ho vie hrať a čo je najdôležitejšie, tak nie každý z nás ho chce hrať." Doplniť však môžeme to, že s pribúdajúcim časom Rusko pristupovalo k Ukrajine tak, ako keby hralo futbal zameraný na najhrubšie likvidačné fauly, až sa nakoniec pokúsilo knokautovať ju v plnom rozsahu…
Jeden krok dopredu, dva kroky dozadu
V rusko-amerických vzťahoch Ušakov presadzoval pragmatický prístup, no nevyhol sa tradičnej propagandistickej rétorike o ohrozovaní geopolitických záujmov Moskvy, respektíve o ich ignorovaní. „Jeden krok dopredu, dva kroky dozadu," zhodnotil vzťahy medzi dvomi mocnosťami v texte pre denník Kommersant, ktorý publikoval v roku 2003 ešte ako veľvyslanec v USA. Zdôraznil pritom, že obidva štáty sa vzájomne potrebujú.
O štyri roky neskôr však už Ušakov pritvrdil, keď napísal príspevok pre noviny Los Angeles Times: „Uráža nás, keď niektorí vo Washingtone veria, že Rusko môžu využiť, keď to potrebujú, a potom ho odsunúť nabok a dokonca očierniť, keď nemôže byť pre záujmy USA nijako užitočné."
Keď preskočíme ďalšie dlhé roky, Ušakov sa zjavne tešil na návrat Trumpa do Bieleho domu. Podľa agentúry TASS totiž povedal, že keď vládol v USA Joe Biden, americko-ruské vzťahy sa asi ocitli na najhoršej úrovni od skončenia studenej vojny. Dodajme, že z pochopiteľného dôvodu, ktorým bola ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022.
Ušakov bol pri Trumpovi na summite na Aljaške
V auguste tohto roku Ušakov videl Trumpa na vlastné oči. Na summite šéfov Bieleho domu a Kremľa, ktorý sa uskutočnil na Aljaške. Putin dal najavo, že bez svojho poradcu pre zahraničnú politiku sa nezaobíde: na rokovania s Trumpom si priviedol do miestnosti dvoch ľudí: Lavrova a Ušakova.
Je možné, že Putin má Ušakova poruke aj vtedy, keď telefonuje s Trumpom. Dá sa to usudzovať aj z toho, že tento jeho kľúčový poradca pre TASS povedal, že tlmočenie nebolo synchronizované, ale, naopak, prekladalo sa zakaždým, až keď každý z lídrov dal bodku za svojimi slovami. Ktovie, možno Putinovi tlmočil samotný Ušakov, ktorý plynule hovorí po anglicky. Ak nie, minimálne by sa dalo očakávať, že prezidentovi posúval na papieri promptne vypracované poznámky v ruštine.
Putin sa nepochybne veľmi dobre finančne postaral o Ušakova. Za jeho rady sa mu štedro odmeňuje. Z posledného majetkového priznania Ušakova vyplynulo, že za jeden rok zarobil viac ako 11,2 milióna rubľov, čo v prepočte vychádza takmer 124-tisíc eur. Zjavne ide výlučne o výšku príjmu, ktorú má zo svojej funkcie v Kremli.
V Kyjeve majú Ušakova v zuboch. Patrí medzi ruských predstaviteľov, na ktorých Ukrajinci uvalili sankcie. Dávajú mu za vinu, že sa stal ideologickým podporovateľom brutálneho porušenia územnej celistvosti ich štátu. EÚ ani USA nezaradili Ušakova na čierny zoznam osôb. Naopak, popri Ukrajine to ešte urobili v Austrálii a v Kanade.