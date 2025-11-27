Z mesta Huljajpole zostal len kráter. Ukrajinci sa stiahli z viacerých obcí, front v Záporoží sa vyhrocuje

Vološyn v relácii Kyiv24 potvrdil, že situácia na tomto úseku frontu je mimoriadne náročná. „Len za posledných 24 hodín tam bolo zaznamenaných 22 bojových stretov, nepriateľ sa snaží obísť Huljajpole z východu a severu,“ uviedol. Dodal, že ukrajinské jednotky boli nútené ustúpiť, keďže „nepriateľ tam už niekoľko týždňov veľmi aktívne pôsobí. Najmä vykonáva masívne ostreľovanie našich pozícií, prakticky ničí všetky opevnenia“.
Podľa jeho slov Rusi pritom naďalej útočia a presúvajú rezervy, no „nemožno povedať, že postupujú rýchlo“. V niektorých obciach „sa im nedarí zaviesť ani zabezpečovacie skupiny, ani udržať sa v nich, a tam pokračujú prudké boje“.
Vološyn zároveň pripomenul, že minulý týždeň nepriateľ využil zhoršené počasie. „Nepriateľ využil zhoršenie počasia, keď bola hustá hmla, a pokúsil sa použiť taktiku skrytého prenikania diverzných skupín… tieto skupiny boli zničené,“ povedal.
Ustúpenie ukrajinských síl z obcí Záporožskej oblasti bolo podľa neho rozhodnutím na ochranu životov vojakov. „Vzhľadom na to, že nepriateľ zničil časť našich opevnení, z niektorých pozícií a obcí… ukrajinské obranné sily ustúpili, aby zachovali životy našich vojakov,“ uviedol s tým, že prebehlo „preskupenie na iné línie“. V niektorých obciach nezostali „ani základy domov či dve stojace steny – sú tam len krátery po výbuchoch. Teraz sú to len značky na mapách“.
Ruskí vojaci vo štvrtok ráno pri Huljajpole „chladnokrvne postrieľali“ piatich zajatých ukrajinských vojakov, uviedla ukrajinská prokuratúra, ktorá zavraždenie zajatcov vyšetruje ako vojnový zločin. Rusi podľa projektu DeepState postrieľali ukrajinských vojakov pri dedine Zelenyj Haj. Podľa Vladyslava Vološyna pri preskupovaní síl jedna ukrajinská jednotka nekoordinovane ustúpila zo svojich pozícií, čím ohrozila vojakov susednej jednotky – a toho vzápätí využil nepriateľ, píšu ukrajinské médiá.Čítajte viac Rusi chcú izolovať a obkľúčiť Huljajpole v Záporožskej oblasti
Ohrozenie na Orichivskom smere
Vološyn označil za najkritickejšiu oblasť na Orichivskom smere okolie Malej Tokmačky. „Podľa našej rozviedky nepriateľ dostal rozkaz zvýšiť ostreľovanie celej zástavby v tejto obci. A to je jeden z ukazovateľov, že sa tu pripravujú útočné akcie,“ uviedol.
Druhou ohrozenou zónou je priestor okolo obcí Kamjanske, Prymorske a Plavni, západne od Stepnohirska. Podľa hovorcu ide o významný terénny bod: „Ide o jednu z dominantných výšin v tomto regióne.“ Zároveň upozornil, že „priamo od Stepnohirska po okraj Záporožia je pomerne blízko – do 20 km, odkiaľ možno použiť určité druhy zbraní a zasahovať oblastné centrum“.
Vološyn varoval, že „v priebehu niekoľkých dní sa situácia môže vyhrotiť a nepriateľ sa pokúsi preraziť našu obranu“.
Záporožie: ruské útoky pokračujú, obrancovia vzdorujú
Analytici DeepState podľa agentúry UNIAN poznamenali, že „ruskí okupanti v Záporožskej oblasti pokračujú v útokoch na pozície obranných síl v oblasti Prymorske a snažia sa obísť Stepnohirske zo západu“.
Boje sa sústreďujú aj na samotné Prymorske, kde sa „nepriateľ presúva z Plavni a cez dno Kachovskej priehrady preniká diverznými skupinami do centrálnej časti obce“.
Podľa DeepState sa Rusom nedarí stabilizovať svoje pozície. „Rusom sa nepodarilo nielen obsadiť Stepnohirske, ale ani udržať sa v zástavbe bytových domov na juhu obce. Pod kontrolou okupantov je len časť budov.“