Izrael porušil mierovú dohodu s Hizballáhom viac ako 10 000-krát, uvádza správa

Za posledný mesiac napätie medzi Izraelom a Libanonom rastie a niektoré médiá sa obávajú obnovenia bojov v plnom rozsahu. Len za posledný týždeň Izrael uskutočnil niekoľko úderov, ktoré podľa izraelskej armády cielili výlučne na členov Hizballáhu. Často však armáda zasiahla ťažkými zbraňami husto obývané rezidenčné oblasti, pričom zabíjala aj civilistov.
Podľa LHIF súčasné prímerie nie je úplné. Dočasné jednotky OSN v Libanone (UNIFIL) zaznamenali severne od demarkačnej línie, ktorá oddeľuje obe znepriatelené krajiny, viac než 7 500 narušení libanonského vzdušného priestoru a takmer 2 500 narušení pozemnej hranice. Podľa UNIFIL to svedčí o úplnom nerešpektovaní dohody o prímerí. O izraelských útokoch na Libanon minulý mesiac hovoril aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).
Izrael porušil prímerie leteckými údermi, delostreleckou paľbou, ničením obytných domov, streľbou na civilistov, únosmi či rozmiestňovaním vojenských pozícií na libanonskom území, uvádza libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ).
Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva izraelské vojenské operácie od začiatku prímeria do 20. novembra 2025 zabili 331 ľudí a 945 zranili. OHCHR uviedol, že od prímeria do polovice októbra tohto roka Izrael v Libanone zabil 108 civilistov, vrátane 71 mužov, 21 žien a 16 detí.
„Aj po roku žije nespočetné množstvo libanonských rodín stále v tieni strachu. Prímerie nesmie zostať porušeným sľubom. Vyzývame všetky strany aj medzinárodných aktérov, aby konali a premenili toto krehké prímerie na trvalý mier založený na zodpovednosti, spravodlivosti a ochrane ľudského života,“ uvádza LHIF.
Dlhoročný konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizballáh sa vyostril 8. októbra 2023. Hizballáh vtedy začal ostreľovať sever Izraela v snahe podporiť teroristické hnutie Hamas, ktorého ozbrojenci deň predtým zaútočili na juh Izraela. Izraelská armáda ostreľovanie cez hranicu opätovala.
Dohoda o prímerí podpísaná vlani 27. novembra, ktorá utlmila boje medzi Izraelom a Hizballáhom, mala zabezpečiť postupné stiahnutie izraelskej armády z libanonského územia a ukončenie vojenskej prítomnosti Hizballáhu v južnom Libanone. Izraelská armáda sa však úplne nestiahla z libanonského územia a pokračuje vo výstavbe betónového múru na južnej hranici Libanonu.
Európske krajiny vyzvali Izrael, aby zastavil násilie osadníkov
Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Británia vo štvrtok vyzvali Izrael, aby zastavil narastajúce násilie osadníkov voči palestínskym civilistom na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a ANSA.
„Dôrazne odsudzujeme masívny nárast násilia osadníkov proti palestínskym civilistom a vyzývame na stabilitu na Západnom brehu Jordánu,“ uviedli ministri zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení. „Tieto útoky sa musia skončiť,“ dodala štvorica krajín s varovaním, že pokračujúce násilie môže podkopať snahy o ukončenie vojny v Pásme Gazy aj dlhodobé mierové riešenia v regióne.
Ministri pritom poukázali na rekordný nárast násilných incidentov – podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bolo v októbri zaznamenaných 264 incidentov, najviac za jeden mesiac od začiatku monitorovania OSN v roku 2006. Krajiny preto vyzvali Izrael, aby stíhal vinníkov a riešil príčiny útokov.
Európske štáty žiadajú izraelskú vládu, aby dodržiavala svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a chránila palestínske obyvateľstvo na okupovaných územiach.
Paríž, Berlín, Rím a Londýn ďalej vyzvali vládu premiéra Benjamina Netanjahua na revíziu jej politiky v oblasti výstavby nových osád, pričom poukázali na schválený plán výstavby židovskej osady v oblasti E1. Tento krok môže podľa viacerých zásadným spôsobom narušiť snahy o vytvorenie samostatného Palestínskeho štátu.