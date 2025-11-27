Putin: Ukončíme vojnu, ak sa Ukrajina stiahne z území, ktoré Rusko považuje za svoje

V opačnom prípade ich podľa neho Kremeľ získa silou. „Ak ukrajinské sily opustia územia, ktoré kontrolujú, zastavíme bojové operácie,“ povedal Putin počas návštevy Kirgizska. „Ak nie, dosiahneme to vojenskými prostriedkami,“ dodal.
Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu ukrajinského územia. Otázka okupovaných teritórií, ktorých sa podľa vlastných slov Kyjev nikdy nevzdá, sa stala hlavným bodom sporu v mierových rokovaniach.
Putin opäť tvrdil, že ruské jednotky obkľúčili ukrajinské sily pri Pokrovsku a Myrnohrade v Doneckej oblasti. Obe mestá sú pre Moskvu strategickým cieľom. Dodal, že Moskva postupuje aj pri Vovčansku a Siversku a približuje sa k dôležitému logistickému uzlu Huľajpole, ktoré leží v Záporožskej oblasti.
Ruskú ofenzívu „je prakticky nemožné zastaviť, takže sa s tým veľa urobiť nedá,“ povedal šéf Kremľa. Ukrajina tieto tvrdenia odmietla a uviedla, že mestá Pokrovsk a Myrnohrad nie sú obkľúčené a že jej sily naďalej držia frontovú líniu.Čítajte viac Oklamal Putina jeho hlavný generál? Naše mesto Kupjansk Rusi nedobyli, opakujú Ukrajinci Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla