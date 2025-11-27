Babiš varoval pred „slovenským scenárom“. Pri slovách o synovi tiekli slzy

„Koľkokrát ma už chceli zabiť. Minulý týždeň tu bola opäť polícia, zase ma chce niekto zabiť. Médiá si ani neuvedomujú, že tu vytvárajú atmosféru, ktorú vytvorili médiá na Slovensku. A vieme, ako to skončilo s Ficom. Všetci viete, o čo ide. Zastrašovanie… Je to výsledok vybraných médií,“ vyhlásil Babiš.
K rečníckemu pultu prišiel s piknikovým košom plným dokumentov, ktoré si na pult postupne povykladal. Do kamery ukázal hrubú knihu o Agroferte, ktorú okomentoval slovami „Agrofert, moje dieťa budované 30 rokov“. V prejave vymenovával rôzne kauzy súvisiace s Agrofertom či s jeho osobou a komentoval ich. Vyvracal napríklad to, že by si vytváral nejaké zložky na poslancov, dotkol sa tiež káuz otrava rieky Bečva, dotácie pre Čapí hnízdo či nehnuteľnosti vo Francúzsku.Čítajte viac Z otrávenej pôdy zlato? Taraba chce vyčistiť Babišov Istrochem, pozemkom stúpne hodnota
Zdôraznil, že nerozumie tomu, prečo budúca opozícia schôdzu zvolala, keď má vraj s prezidentom jasnú dohodu na tom, ako ho postupne nominanti do budúcej koaličnej vlády navštívia a akým spôsobom on oznámi riešenie konfliktu záujmov. Vzápätí dodal, že žiaden nemá.
Agrofert sa podľa jeho slov stal predmetom politického boja a končiaca Fialova vláda nerobila nič iné, len naň útočila. Tvrdenie, že ak holding nedostane dotácie, tak zbrankrotuje, je podľa Babiša klamstvo. Dodal, že podiel dotácií na tržbách Agrofertu je 0,7 percenta. „Ten zlý Agrofert za posledných 20 rokov odviedol do európskych rozpočtov 103 miliárd korún, z toho v ČR 60 miliárd korún, a zamestnáva až 40-tisíc rodín,“ vyhlásil šéf ANO.Čítajte viac Pehe: Babiš vie, že Turek je absolútne nevhodný kandidát na ministra zahraničných vecí
Po takmer hodine a pol sa dostal ku kauze údajného zavlečenia svojho syna na Krym. Označil to za to najhoršie, čo sa vyskytlo v českej žurnalistike, pretože novinári podľa neho jeho syna zneužili. „Toto bol najväčší hyenizmus… to je niečo také strašné, možno ma rodičia pochopia,“ povedal Babiš. Keď rozprával o svojom synovi, rozplakal sa a musel svoj prejav na chvíľu prerušiť. Nakoniec sa dostal aj ku kauze svojej evidencie vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti. „Nikdy som nič nepodpísal,“ zopakoval.
Podpredsedníčka hnutia ANO Alena Schillerová avizovala, že zo strán vznikajúcej vlády vystúpi len Babiš, iní poslanci z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi vystupovať neplánujú.