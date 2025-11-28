Postrelená gardistka vo Washingtone zomrela v nemocnici

„Sarah Beckstromová zo Západnej Virgínie…veľmi rešpektovaná, mladá, úžasná osoba, vstúpila do služby v júni 2023, mimoriadna v každom smere, práve zomrela,“ povedal Trump novinárom.
Kolega Beckstromovej, dvadsaťštyriročný Andrew Wolfe z rovnakého štátu na východe USA, je na tom podľa prezidenta stále veľmi zle a po operácii bojuje o život.Čítajte viac FBI: Prípad streľby na členov Národnej gardy sa vyšetruje ako teroristický čin
Útok úrady vyšetrujú ako teroristický čin. Podozrivým útočníkom je podľa nich dvadsaťdeväťročný Afganec, ktorý vo svojej krajine spolupracoval s americkou armádou a Ústrednou spravodajskou službou (CIA) v boji proti islamistickému hnutiu Taliban. Po americkom odchode z krajiny bol v roku 2021 medzi desiatkami tisíc Afgancov, ktorých nechala vláda Trumpovho predchodcu Joea Bidena presídliť v záujme ich bezpečia do USA. Trumpova administratíva po útoku oznámila, že zastavila spracovávanie žiadostí o imigráciu občanov Afganistanu.