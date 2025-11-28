ONLINE: Jermak: Ukrajina sa nevzdá svojich území výmenou za mier. Ukrajinci budú rokovať v USA

6:40 Kým bude Volodymyr Zelenskyj na čele Ukrajiny, nemieni sa vzdať územia za mier, uviedol Andrij Jermak v rozhovore pre The Atlantic.
"Žiadny duševne zdravý človek by dnes nepodpísal dokument o vzdaní sa územia,“ povedal Jermak, ktorý pôsobí ako šéf Zelenského kancelárie, hlavný vyjednávač a najbližší poradca počas celej rozsiahlej vojny s Ruskom.
„Ústava to zakazuje. Nikto to nemôže urobiť, pokiaľ nechce ísť proti ukrajinskej ústave a ukrajinskému ľudu.“ V otázke územia je Ukrajina pripravená diskutovať iba o tom, kde by mala byť hranica, ktorá by vymedzila, čo kontrolujú bojujúce strany. "Všetko, o čom teraz môžeme realisticky hovoriť, je definovať líniu kontaktu,“ povedal Jermak.
Jermak sa vyjadril aj ku korupčnému prípadu, ktorý teraz hýbe Ukrajinou. Vyšetrovatelia v prípade priamo nespomenuli Zelenského ani Jermaka. Výzvy na Jermakovu rezignáciu sa však uprostred škandálu zintenzívnili, uvádza The Atlantic. „Zelenskij si musí upratať,“ povedal začiatkom tohto mesiaca jeden vysokopostavený európsky diplomat. „A mal by začať s Jermakom.“
„Tlak je obrovský,“ povedal Jermak pre The Atlantic. „Prípad má veľkú odozvu a je potrebné objektívne a nezávislé vyšetrovanie bez politického vplyvu,“ uviedol.
Zelenskyj vymenoval Jermaka za šéfa ukrajinského rokovacieho tímu. Napriek škandálu dal ukrajinskému ľudu jasne najavo, že má naďalej jeho dôveru, povedal. Ukrajinský ľud „vidí, že som bol po boku prezidenta počas všetkých tých rokov, počas najťažších, najtragickejších a najnebezpečnejších chvíľ,“ povedal Jermak.
Ukrajinskí vyjednávači budú koncom tohto týždňa rokovať s Američanmi o mieri a bezpečnostných zárukách, uviedol vo štvrtok večer na sociálnej sieti telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Tieto rokovania budú podľa prezidenta nadväzovať na nedeľné rozhovory v Ženeve, kde predstavitelia USA, Ukrajiny a európskych krajín rokovali o úpravách amerického 28-bodového návrhu ohľadom ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. Ten pripravili USA po konzultáciách s Rusmi a mnoho odborníkov aj krajín ho vnímala ako proruský.
„Teraz je rovnako dôležitá naša obrana, náš odpor na fronte ako spoločná práca s partnermi v prospech lepších diplomatických pozícií,“ napísal Zelenskyj. Ukrajinský tím bude s americkými zástupcami koncom tohto týždňa pokračovať na zbližovaní stanovísk do podoby, ktorá má viesť k dosiahnutiu mieru a bezpečnostných záruk, dodal.
„Ukrajinská delegácia bude dobre pripravená a zameria sa na vecnú prácu,“ prisľúbil prezident, ktorého krajina sa s podporou Západu bráni ruskej agresii od februára 2022.