„Odstránim každého.“ Trump chce zastaviť migráciu z tretieho sveta a deportovať z USA milióny ľudí

„Natrvalo pozastavím migráciu zo všetkých krajín tretieho sveta, aby sa americký systém mohol úplne spamätať… odstránim každého, kto nie je pre Spojené štáty prínosom alebo nie je schopný milovať našu krajinu,“ napísal Trump v ďalšom z radu svojich príspevkov na tému migrácie.
V príspevku tiež oznámil zrušenie federálnych dotácií pre ľudí, ktorí nie sú občanmi USA, a pohrozil deportáciou tých, ktorí krajinu ohrozujú alebo „nie sú kompatibilní so západnou civilizáciou“.
Trump zdôraznil, že podľa údajov zo sčítania obyvateľov žije v Spojených štátoch oficiálne 53 miliónov cudzincov, z ktorých „väčšina poberá sociálne dávky, pochádza zo skrachovaných krajín alebo z väzníc, psychiatrických liečební, gangov alebo drogových kartelov“. Skutočný počet migrantov v USA je však podľa neho oveľa vyšší.
„Táto záťaž v podobe utečencov je hlavou príčinou zlého sociálneho fungovania v Amerike,“ pokračoval Trump. Podľa neho otázka migrácie súvisí s problémami vo viacerých oblastiach, vrátane školstva, bývania, zvýšenej trestnej činnosti či ekonomiky.
Prisľúbil tiež, že z USA deportuje milióny ľudí, ktorých podľa neho nelegálne prijal jeho predchodca Joe Biden. Deportácie čakajú aj cudzincov, ktorí sú závislí na podpore úradov, predstavujú verejné nebezpečenstvo alebo sú „nekompatibilní so západnou civilizáciou“.
Trump už počas minuloročnej predvolebnej kampane dával najavo, že zastavenie migrácie je jedným z jeho hlavných cieľov pre druhé funkčné obdobie. Na hranici USA s Mexikom od Trumpovho januárového nástupu do úradu počet nelegálnych prekročení hraníc dramaticky poklesol, a to aj v dôsledku nasadenia armády.
Biely dom tiež v októbri oznámil, že dramaticky zníži aj počet prijímaných utečencov, teda ľudí čeliacich perzekúcii či utekajúcich pred vojnou. V nasledujúcich 12 mesiacoch ich má byť najviac 7 500, zatiaľ čo za Bidena to bolo až 125-tisíc.
Zároveň sa americká administratíva snaží deportovať milióny migrantov, ktorí sú v Spojených štátoch bez potrebných dokumentov. Často pritom ale naráža na odpor komunít, v ktorých títo ľudia žijú. Veľká časť z nich je totiž v USA už roky, platí tu dane a vykonáva práce, napríklad v poľnohospodárstve, o ktoré inak nie je veľký záujem.Čítajte viac Recept na nelegálnu migráciu pomohol. Žiadateľov o azyl v Nemecku výrazne ubudlo